تعويض يتخطى الـ10 آلاف دولار لطالب في دبي... والسبب تعرّض كلبه "لاضطراب نفسي"

تلقى طالب في دبي تعويضاً قيمته 40 ألف درهم وذلك بعد تعرضه لاعتداء من قبل جاره أدى إلى تضرر كلبه نفسياً.

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LBCI News Lebanon

تلقى طالب في إمارة دبي تعويضاً من مركز التسوية الودية للمنازعات، قيمته 40 ألف درهم، أي أكثر من 10 آلاف دولار، وذلك بعد تعرضه لاعتداء من قبل جاره أدى إلى تضرر كلبه نفسياً.

وفي التفاصيل، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة بدأت حين خرج هرّ المتهم إلى الشارع عقب عودة صاحبه إلى المنزل، فحاول الأخير اللحاق به في الوقت الّذي كان يمرّ المجني عليه مع كلبه.

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وأفادت التحقيقات بأن المتهم سمع جاره المجني عليه يقول للكلب: "إن الهرّ يخاف منك يا كلب"، فاستفزت العبارة المتهم الذي رد عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب.

كما لفتت المعلومات إلى وجود خلافات سابقة بين الجارين انتهت بمحضر صلح في الشرطة على خلفية إتلاف المجني عليه سيارة زوجة المتهم.

وتسببت المشادة بين الجارين في تضرر كلب المجني عليه نفسياً، إذ هرب خوفاً من المعتدي ولم يُعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي. وأدى هذا الأمر الى امتناع الكلب عن الأكل والشرب بسبب توتره وخوفه، ما دفع بصاحبه إلى نقله إلى العيادة البيطرية حيث تلقى الرعاية اللازمة.

ومن جهته، فقد أقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الجزاء باعتدائه على جاره، مشيراً الى أنه قام بذلك لأن جاره قال عبارة "يا كلب".

وبعد النظر في الدعوى، أمرت المحكمة الجزائية الابتدائية والاستئناف المتهم بدفع غرامة 5 آلاف درهم، أي 1361 دولاراً. بعدها، أُحيلت القضية إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، الّذي حكم لصالح المجني عليه بمبلغ 40 ألف درهم، بواقع 20 ألف عن الأضرار الأدبية والنفسية، و20 ألف أخرى لما تكبده من مصاريوف للعلاج ورسوم التقاضي.