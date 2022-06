للمرة الثانية... محمد صلاح يحصد جائزة "أفضل لاعب" لعام 2022

حصد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الخميس جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لعام 2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية خلال مسيرته المهنية.

وتفوّق صلاح في مسيرته على كبار اللاعبين مثل البلجيكي كيفن دي بروين، الذي فاز بالجائزة في العامين الماضيين.

وأنهى صلاح الموسم فائزاً بجائزة هداف الدوري الممتاز، إلى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، نجم توتنهام، بـ23 هدفاً، كما حصد جائزة أفضل ممرر بـ13 تمريرة حاسمة.

ورغم عدم تمكنه من قيادة فريقه الى لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حل ثانياً متخلفاً بنقطة عن سيتي وخسر النهائي القاري ضد ريال مدريد الاسباني، إلا أن صلاح حصل على الجائزة للمرة الثانية، وذلك بعد نيلها في المرة الأولى عام 2018.

وقال في مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين: "من الرائع دائماً حصد الألقاب، أكانت فردية أو جماعية... هذه الجائزة مهمة جداً، خاصةً لأنها ممنوحة من اللّاعبين".

وتابع "على الصعيد الفردي، يظهر ذلك أنك عملت جاهداً وأنك تحصل على ما عملت من أجله، نوعاً ما".

🏆 The PFA Players’ Player of the Year 2022 | @MoSalah



🙌🙌🙌 @LFC @Pharaohs #PFAawards #POTY 🇪🇬 pic.twitter.com/I8eNZ9wcNP