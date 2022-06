منوعات 13 حزيران 2022 - 09:09 13/06/2022 09:09:35 منع بثّ فيلم "سيدة الجنة" في المغرب... "تزوير يسيء للإسلام والمسلمين"

منع المغرب عرض الفيلم البريطاني "سيدة الجنة" The Lady of Heaven، الّذي اعتبرته دول إسلامية عدة "مسيئاً ومهيناً، بحسب بيان رسمي نُشر السبت.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار السبت., نشر, رسمي, بيان, بحسب, مهينا, مسيئا, عدة, إسلامية, دول, اعتبرته,Heaven,of ,Lady , The , الجنة, سيدة, البريطاني, الفيلم, عرض, المغرب,منع,منع المغرب عرض الفيلم البريطاني "سيدة الجنة" The Lady of Heaven، الّذي اعتبرته دول إسلامية عدة "مسيئاً ومهيناً، بحسب بيان رسمي نُشر السبت.

LBCI News Lebanon

منع المغرب عرض الفيلم البريطاني "سيدة الجنة" The Lady of Heaven، الّذي اعتبرته دول إسلامية عدة "مسيئاً ومهيناً، بحسب بيان رسمي نُشر السبت. وقال المركز السينمائي المغربي في بيان إنه قرر "عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني". الإعلان وفي التفاصيل، تدور قصة الفيلم حول ابنة النبي محمد، فاطمة الزهراء، زوجة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين بالنسبة إلى السُنّة وأول الأئمّة عند الشيعة. ويأتي قرار المركز بعد أن استنكر السبت المجلس العلمي الأعلى، وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى، محتوى الفيلم "بشدة". وندد المجلس الذي يترأسه العاهل محمد السادس في بيان بـ"التزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي". واستنكرت الهيئة الدينية "التزوير الذي يسيء للإسلام والمسلمين، وترفضه كل الشعوب، لكونه لا يخدم مصالحهم العليا بين الأمم في هذا العصر بالذات". ويُذكر أن عرض الفيلم بدأ في الثالث من حزيران في المملكة المتحدة، وألغت شبكة "سينيوورلد" البريطانية لدور السينما برمجته بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها. واعتُبر الفيلم، الّذي تدور أحداثه حول الصراع على خلافة النبي محمد بعد وفاته، "مسيئًا" في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.

الإعلان