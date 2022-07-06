خطوبة الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن... والملكة رانيا تنشر صورة للثنائي

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احتفل القصر الملكي في الأردن بخطوبة الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني، على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.وأقيم حفل الخطوبة بحضور الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا وأولادهما الأمير الحسين، والأمير هاشم والأميرة سلمى.ونشرت الملكة رانيا على حسابها الرسمي على انستغرام صورة من الخطوبة لابنتها وخطيبها وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا. الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائماً، ويجعل التمام على خير".يُذكر أنّ الأميرة إيمان قد وُلدت بمدينة عمان في العام 1996، وهي البنت الأولى للملك والثانية في ترتيب العرش بعد ولي العهد الأمير الحسين. وتتابع الأميرة إيمان حالياً دراستها الأكاديمية في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن الأميركية.