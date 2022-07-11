للحفاظ على صحتهم النفسية... قطر تستعين بالأطفال لإنقاذ سلاحف "منقار الصخر" (صورة)

في منطقة محمية عند شاطئ فويرط شمال شرق قطر، تودع لولوة ذات الأعوام الستة فرخي سلاحف من نوع "منقار الصخر" عند إطلاقهما إلى المياه، في إطار مبادرة يشارك فيها أطفال للحفاظ على هذه الحيوانات البحرية في الدولة الخليجية.

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فمن بين آلاف من بيض السلاحف التي سيتم تفقيسها هذا العام، وقد تم إحصاء 97 عشاً في 12 من حزيران، وفي كل عش ما بين 80 إلى 120 بيضة، واحدة من كل 1000 سلحفاة فقط ستصل إلى سن الرشد، بسبب شباك الصيد والحيوانات المفترسة.

ودخلت سلاحف "منقار الصخر"، وهي الوحيدة التي تتكاثر في قطر، القائمة الحمراء للحيوانات المعرّضة لخطر الانقراض عام 1982، قبل أن يتم تصنيفها بأنها "مهددة بالانقراض" عام 1996.

وأطلقت قطر في عام 2003 برنامجا للحفاظ على السلاحف سمح لها بإعادة إطلاق 30 ألفا من فراخ السلاحف في السنوات الخمس الأخيرة، من بينها أكثر من 9 آلاف في عام 2020، في الوقت الّذي تسببت جائحة كوفيد-19 بإفراغ شواطئ البحر من الزوار.

وشرح خبير الحياة البرية في وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، محمد سيد أحمد، لوكالة فرانس برس أن هذه "الحيوانات تعمل مثل مكنسة كهربائية عبر أكلها قناديل البحر والأعشاب البحرية. وفي حال عدم قيامها بذلك، سيكون لهذا عواقب على جميع أشكال الحياة البحرية. ولهذا وضعنا قوانين لحمايتها".

ويشارك أطفال آخرون في هذه التجربة في أمسيات اخرى حتى منتصف تموز، بمبادرة من متحف الأطفال في قطر الذي ينظم رحلات ميدانية للأطفال إلى الشاطئ لمشاهدة تفقيس بيض السلاحف.

وتسعى هذه المؤسسة إلى تشجيع إعادة تواصل الأطفال مع الطبيعة بهدف الحفاظ على صحتهم النفسية.