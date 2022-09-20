بعدما "خنقتها" الحمم البركانية... إندونيسي يُحاول إنقاذ أزهار الأوركيد

كرّس المزارع الإندونيسي "موسيمين" حياته المهنية لزرع النباتات التي يقارنها بالأحجار الكريمة، وغاص في مهمة فردية لإنقاذ الأزهار الفريدة من نوعها في منطقة واقعة على مشارف يوجياكارتا في جزيرة جاوة.

وهذا الرجل، البالغ من العمر 56 عاما، والّذي يحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر، هو من دعاة حماية البيئة الذين علّموا أنفسهم بأنفسهم وليس لديهم خلفية رسمية في علم النبات.

الإعلان

وفي التفاصيل، فقد باشر عمله بعدما تدفقت حمم بركانية وانبعث رماد في المنطقة جراء العديد من الثورانات القوية لجبل ميرابي، كان آخرها عام 2010.

وقال موسيمين: "أتذكر أن أزهار الأوركيد كانت متوافرة بكثرة في الغابة. وكان بإمكان السكان المحليين من القرى المجاورة قطف الكمية التي يريدونها من هذه الأزهار وكانوا يبيعونها في المناطق السياحية القريبة".

لكنّ عددا كبيرا منها دمر بسحب الرماد التي سقطت على الأرض تحت البركان.

لذلك قرر إنقاذ هذه الثروة الآخذة في الذبول، وخلال السنوات، قام ببناء دفيئتين من الخيزران حيث يمكنه الحفاظ على الأنواع الأكثر تميزا من أزهار الأوركيد.

ويُذكر أن ثوران للبركان تسبب في مقتل 60 شخصا عام 1994 ودمر آلاف الهكتارات من الغابات، فيما قتل ثوران آخر في العام 2010 أكثر من 300 شخص وتسبب أيضا في دمار.

وقال موسيمين عن مأساة العام 1994 "احترقت الغابة القريبة من منزلي، واختفت أزهار الأوركيد التي كنت أجدها بسهولة. ندمت على عدم الاحتفاظ بواحدة أو اثنتين منها".

إلا أن ذلك شجعه على الانضمام إلى جهود الحكومة المحلية للعثور على أزهار الأوركيد المتبقية فيما كان هو وجيرانه يستكشفون ما تبقى.

وقد تمكنوا من إحياء ما لا يقل عن 90 نوعا من أزهار الأوركيد التي تمكنت من النجاة من ثوران البركان عام 2010.