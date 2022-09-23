العائلة الملكية تمنع عرض لقطات من جنازة الملكة إليزابيث...

أفادت صحيفة "غارديان
" بأنّ العائلة الملكية البريطانية اعترضت على نشر لقطات من جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتم حذف مقاطع فيديو بموجب اتفاق بين وسائل الإعلام وقصر باكنغهام.
وفي التّفاصيل، فقد منحت القنوات التلفزيونية البريطانية قصر باكنغهام حق النقض (فيتو) على استخدام لقطات معيّنة من جنازة الملكة المصورة في كنيسة وستمنستر وقلعة وندسور.
وأرسل عاملون من الطاقم الملكي رسائل إلى BBC وITV NewsوSky News لتوضيح اللقطات التي يرغبون في استبعادها عن نشرات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، تمت إزالة خمسة مقاطع فيديو قصيرة من التداول.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ العائلة الملكية فرضت قيوداً أيضاً على المواقع الاجتماعية التي يُمكن نشر المقاطع عليها بما في ذلك عدم السماح ببث أجزاء منها على تيك توك مثلاً.