في لندن... نشطاء بيئة يسكبون صلصة الطماطم على لوحة باهظة الثمن لـ"فان غوغ" (فيديو)

اتّهمت ناشطتان تنتميان لمنظمة Just Stop Oil، الّتي تُطالب بوقف بناء أي منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفوري، بالتسبب بأضرار جنائية وذلك بعد سكب صلصة طماطم على لوحة باهظة الثمن.

وفي التفاصيل، فقد قامت الشابتان بسكب علبتين من حساء طماطم على لوحة "عبّاد الشمس" الشهيرة باهظة الثمن للفنان العالمي "فان غوغ" في المعرض الوطني بلندن، تُقدّر قيمتها بنحو 84.2 مليون دولار.

بعدها، قامت الناشطتان بلصق أنفسهما على الحائط أسفل اللوحة في المعرض الوطني.

وفي بيان نشر على تويتر الجمعة، أكّد المعرض الوطني حدوث أضرار طفيفة للوحة المذكورة، إذ كانت مزججة وبالتالي محمية.

وأفادت شرطة العاصمة بأن شخصاً ثالثاً، ينتمي أيضاً إلى منظمة Just Stop Oil، وجهت إليه تهمة هجوم منفصل على لافتة "نيو سكوتلاند يارد" الشهيرة الموجودة خارج المقر الرئيسي للشرطة في لندن.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU