الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة "بوكر" الأدبية العريقة

وأشادت لجنة التحكيم بـ"السعة والكفاءة والجرأة والجسارة والفكاهة" التي برهن عنها المؤلّف في روايته "ذي سفن مونز أوف مالي ألميدا".

وتعد هذه الرواية الثانية لكاروناتيلاكا (47 عاماً) التي تنال تقديراً عالمياً بعد "الرجل الصيني"، الرواية التي أصدرها في 2011 ونالت خصوصاً جائزة الكومنولث.



وكاروناتيلاكا هو ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنكليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على بوكر في 1992 لروايته "المريض الإنكليزي".



وتدور أحداث الرواية الخيالية في قالب من الفكاهة السوداء في العاصمة السريلانكية كولومبو في تسعينيات القرن الماضي.



وبطل الرواية هو مصوّر حربي مثليّ الجنس ومقامر يصحو في عالم البرزخ حيث يحاول معرفة من قتله.



وتسلم كاروناتيلاكا الجائزة من الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، وذلك خلال حفل أقيم في لندن. وهذا أول حفل لتوزيع الجوائز شخصياً يُقام منذ 2019 بسبب جائحة كوفيد.



وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة للكاتب الجنوب أفريقي دامون غالغوت عن روايته "الوعد" التي تدور أحداثها حول ما تعيشه أسرة مزارعة بيضاء في جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري.



وبالإضافة إلى قيمتها المعنوية الضخمة وترسيخها مكانة صاحبها في الساحة الأدبية العالمية، يحصل الفائز ببوكر على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (حوالى 60 ألف دولار).



ونال الجائزة في السنوات الماضية بعض من أشهر الكتاب باللغة الإنكليزية، من بينهم سلمان رشدي وماغاريت أتوود وهيلاري مانتل التي توفيت الشهر الماضي عن 70 عاماً.

