للمرة الأولى... آل بايدن يحتفلون بالهالوين مع الأطفال في البيت الأبيض (فيديو)

احتفل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بمناسبة هالوين في البيت الأبيض الاثنين، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة مثل هذا الاحتفال منذ توليه المنصب.
والتقى آل بايدن مجموعة من الأطفال ووزعوا لهم الحلوى، كما قدموا لهم بعض كلمات التشجيع.
وارتدى الرئيس بايدن ملابس باللون الأزرق الغامق، مع قبعة مماثلة. أما بالنسبة لزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، فقد ارتدت زياً ظريفاً على شكل فراشة باللون الأخضر. كما شاركت حفيدة بايدن، ناعومي في هذا الحدث، مرتديةً زي فراشة باللون الأسود.
وبحسب المعلومات، فقد وُزعت الحلوى من قبل ممثلين من وزارة التعليم ووزارة النقل ووكالة ناسا والخدمة السرية الأميركية وفرقة إطفاء البيت الأبيض وموظفي البيت الأبيض وغيرهم.
وتم تزيين أروقة للبيت الأبيض بألوان الخريف، والقرع، وأغاني مثل Ring of Fire، وPsycho، وHall of the Mountain King.
ووفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، فيتم الاحتفال بالهالوين في البيت الأبيض منذ منتصف القرن العشرين.