اندلاع حريق هائل بمبنى سكني في دبي... (فيديو)

شهدت إمارة دبي حريقاً نشب في بناية شاهقة تقع بالقرب من برج خليفة.

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LBCI News Lebanon

شهدت إمارة دبي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين حريقاً نشب في بناية شاهقة تقع بالقرب من برج خليفة، ولم يتم الكشف بعد عمّا إذا كان الحريق قد تسبّب في أي إصابات بشرية.

وبحسب المعلومات، فقد امتدّ الحريق على طول المبنى، الّذي يتألف من 35 طابقاً بدبي، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من التحرك فوراً والسيطرة عليه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة اندلاع النيران على طول المبنى السكني، مع الآثار الّتي خلّفها الحريق المُفاجئ.

ويُذكر أن المبنى هو جزء من سلسلة أبراج تُسمى "بوليفارد ووك 8" أو 8 Boulevard Walk التابعة لشركة "إعمار" العملاقة.