اندلاع حريق هائل بمبنى سكني في دبي... (فيديو)

شهدت إمارة دبي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين حريقاً نشب في بناية شاهقة تقع بالقرب من برج خليفة، ولم يتم الكشف بعد عمّا إذا كان الحريق قد تسبّب في أي إصابات بشرية.

وبحسب المعلومات، فقد امتدّ الحريق على طول المبنى، الّذي يتألف من 35 طابقاً بدبي، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من التحرك فوراً والسيطرة عليه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة اندلاع النيران على طول المبنى السكني، مع الآثار الّتي خلّفها الحريق المُفاجئ.

ويُذكر أن المبنى هو جزء من سلسلة أبراج تُسمى "بوليفارد ووك 8" أو 8 Boulevard Walk التابعة لشركة "إعمار" العملاقة.

In the Downtown area of Dubai, a massive fire broke out in a high-rise building.



A high-rise building of Emaar, the largest developer in the Arab world, is on fire.#fire #dubai #emaar #building #arab #news #downtown #massive #highrise pic.twitter.com/2jK8nYXQy8