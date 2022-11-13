قصته ألهمت ستيفن سبيلبرغ... وفاة لاجئ إيراني عاش أكثر من 18 عاماً في مطار باريس

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توفي السبت مهران كريمي ناصري، وهو لاجئ سياسي إيراني عاش أكثر من 18 عاماً في مطار رواسي-شارل ديغول الباريسي، وألهم المخرج ستيفن سبيلبرغ في فيلمه "مبنى الركاب" أو The Terminal.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في المطار معلومات تفيد بأنه مات بشكل طبيعي في المبنى "2 إف" قبيل ظهر السبت. وأضاف أنه عاد إلى المطار قبل أسابيع عدّة، بعدما أنفق جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها نظير الفيلم. وتمّ العثور على آلاف من اليوروهات معه.وولد مهران كريمي ناصري المعروف بلقبه "سير ألفريد" في العام 1945 في مسجد سليمان في محافظة الأحواز الإيرانية، وأقام في رواسي شمال باريس في تشرين الثاني 1988، بعد رحلة طويلة للبحث عن والدته ذهب خلالها إلى لندن وبرلين وأمستردام. في كلّ مرّة، كانت السلطات تطرده اعدم تمتلاكه الأوراق اللازمة.وبحسب المعلومات، حصل مهران كريمي ناصري عام 1999 على صفة لاجئ في فرنسا وتصريح إقامة. وبات معروفاً في رواسي لدى موظّفي المطار وتحوّل إلى شخصيّة رمزية، لاسيما أنه كان موضوع العديد من التقارير التلفزيونية والإذاعية، الفرنسية والأجنبية، قبل أن تُنقل قصته إلى السينما.وعام 2004، أدّى توم هانكس دوره في "مبنى الركاب" للمخرج ستيفن سبيلبرغ. بعد الفيلم، عاش ناصري في نزل في باريس.