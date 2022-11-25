سحبته إلى حوض سباحة... طفل ينجو من لدغة أفعى في أستراليا

نجا طفل أسترالي يبلغ خمس سنوات بعدما لدغته أفعى ضخمة من نوع الأصلة وسحبته إلى حوض سباحة على ما أفاد والد الطفل وسائل الإعلام المحلية.

وقال الوالد بن بلايك في حديث إلى إذاعة "ناين راديو"، إن نجله بو كان يلعب بجوار حوض سباحة في بايرن باي عندما هاجمته أفعى طولها ثلاثة أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان.

وأضاف: "أعتقد أنّ الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامها".

وقد عضّت الأفعى الطفل وأسقطته في المياه ولفّت نفسها حول إحدى رجليه.

وهبّ جدّ الصبي البالغ 76 عاماً لإنقاذ حفيده، فغطس في حوض السباحة لإخراجه فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله.

وتمكن بن بلايك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع. وقال: "تمكّنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية".

وقال الوالد: "بمجرد أن نظفنا الدم وأخبرناه أنه لن يموت لأنّ الأفعى ليست سامة، تحسّن وضعه".

ويتعافى الصبي بصورة جيدة من الجروح التي تعرض لها. ومع أنّ هذا النوع من الأفاعي ليس ساماً، إلا أنّ الطفل يخضع لعلاج تفادياً لإصابة جروحه بأي التهاب.

وأشار بلايك إلى أنّ الأفاعي جزء من الحياة اليومية في مدينة بايرن باي السياحية الشهيرة والمعروفة برياضة ركوب الأمواج، وتبعد ثماني ساعات بالسيارة شمال سيدني.

وقال بلايك: "نحن في أستراليا والأفاعي موجودة في كل مكان"، موضحاً أنّ الأفعى أُطلقت مجددا في الطبيعة.