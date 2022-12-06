مؤسسة خيرية تحاول تسجيل رقم قياسي في غينيس... ماذا فعلت بـ1050 هدية؟ (فيديو)

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حاولت مؤسسة خيرية في كوينزلاند، أستراليا، تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال ترتيب 1050 هدية مغلفة في خط طويل.وجمعت مؤسسة Christmas Presents for Kids in Care الخيرية مئات الهدايا التي تم التبرّع بها في مركز Upper Coomera في منطقة غولد كوست في كوينزلاند.ودعي المتبرعون للانضمام إلى حدث محاولة تسجيل الرقم القياسي وترتيب تبرعاتهم في الصف.وقالت مديرة المؤسسة الخيرية ميل بوسنبرغ إن الصف تضمّن 1050 هدية، مشيرة الى أنه يتم التواصل مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وتقديم الأدلة الكافية لجعل هذا الإنجاز رسميًا.يذكر أنه سيتم توزيع الهدايا على الأطفال في دور الرعاية السكنية في العيد.