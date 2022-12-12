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12 كانون الأول 2022 - 11:30
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كنيسة القلب المقدس في فرنسا ضمن قائمة "المعالم التاريخية"

صادقت وزارة الثقافة الفرنسية على تصنيف كنيسة القلب المقدس ضمن قائمة "المعالم التاريخية". Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعالم التاريخية., قائمة, مقصد للسياح, باريس, منطقة مونمارتر, Sacre-Coeur, كنيسة القلب المقدس, تصنيف,وزارة الثقافة الفرنسية,صادقت وزارة الثقافة الفرنسية على تصنيف كنيسة القلب المقدس ضمن قائمة "المعالم التاريخية".
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كنيسة القلب المقدس في فرنسا ضمن قائمة &quot;المعالم التاريخية&quot;
Lebanon News

صادقت وزارة الثقافة الفرنسية على تصنيف كنيسة القلب المقدس أو Sacre-Coeur في منطقة مونمارتر الباريسية والتي تشكل مقصداً أساسياً للسياح، ضمن قائمة "المعالم التاريخية".

 
وأشار مكتب وزيرة الثقافة ريما عبدالملك في بيان، إلى أنّ هذا القرار الذي يأتي عقب موافقة من هيئة التراث الوطني والهندسة المعمارية، سيجري التصديق عليه نهائياً "في الأيام المقبلة" بقرار من الوزيرة.
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وتشكل هذه الخطوة تتويجاً لحملة باشرتها سلطات باريس عام 2011 بهدف حماية كنائسها.
 
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ "الكنيسة تمثّل موضوع انقسام تاريخي، لكن حماية معلم تاريخي لا يعني تمجيد وجها محدّدا من تاريخه".
 
ومع استقطابها "حوالى 11 مليون زائر سنوياً"، تُعتبر الكنيسة الكاثوليكية المشيدة بالنسق الروماني البيزنطي، المعلم الأكثر زيارة في العاصمة الفرنسية بعد كاتدرائية نوتردام قبل أن يدمّرها الحريق.
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