قصر بكنغهام ينشر صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكاً لبريطانيا!

كشف قصر بكنغهام النقاب، الأحد، عن صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكاً لبريطانيا، وهي صورة تم التقاطها لتشارلز عندما كان وليّاً للعهد مع زوجته كاميلا في دورة ألعاب برايمار في اسكتلندا.

وفي التّفاصيل، فتمّ التقاط هذه الصورة الموجودة على البطاقة في الثالث من أيلول قبل وقت قصير من تسلّم الملك تشارلز مقاليد الحكم. وقد توفيت الملكة إليزابيث، التي غابت عن دورة ألعاب برايمار للمرة الأولى خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً هذا العام، بعد أقل من أسبوع.

وتُمثّل دورة ألعاب برايمار احتفالاً بالألعاب والرياضة والرقص الاسكتلندي التقليدي، في قرية برايمار التي تبعد 60 ميلاً غربي أبردين والتي تجاور مقرّ الملك الصيفي في بالمورال.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.



