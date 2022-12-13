تعود للقرن الأول الميلادي... اكتشاف قبور رومانية في غزة (فيديو)

اكتشف فريق تنقيب الإثنين عشرات القبور في مقبرة رومانية تعود إلى نحو ألفي عام قرب مخيم الشاطئ بشمال غرب مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الآثار والسياحة في قطاع غزة.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال فضل العطل، رئيس فريق التنقيب الذي يضم 12 فنيا ومتخصصا، إنه "تم العثور حتى الآن على 51 قبرا رومانيا تعود للقرن الأول الميلادي، ونتوقع العثور على ما بين 75 و80 قبرا".

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وأشار العطل الى انها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قبور ذات "شكل هرمي، ومقبرة كاملة من العهد الروماني في غزة، وهذا دليل على أن الطريق الروماني القديم كان موجودا، اذ لدينا 4 أنواع من القبور الرومانية".

كما عُثر على عدد من القطع الأثرية والجرار الفخارية وبعض الأواني الزجاجية بحسب فضل العطل، الذي أضاف "نحن في مرحلة التوثيق والبحث والحماية، ومن ثم نريد معرفة عدد الأشخاص في القبور وسبب الوفاة وستتم دراسة المكان بالكامل".

واعتبر مدير عام الآثار في الوزارة جمال أبو ريدة أن الموقع يتميز "بأهمية بالغة، ويعد بمثابة امتداد لموقع مدينة الأنثيدون الأثرية أو مدينة البلاخية، والذي كان عبارة عن ميناء غزة القديم خلال الفترة اليونانية والرومانية".

وتستمر أعمال التنقيب التي تقدر تكلفتها بمئات آلاف الدولارات، لفترة خمسة شهور في هذه المقبرة، بتمويل من صندوق حماية التراث في المجلس الثقافي البريطاني.