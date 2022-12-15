مع انتشار المجاعة في العالم... الصليب الأحمر يخشى معاناة هائلة في عام 2023

حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، الأربعاء من "مستوى هائل من المعاناة" ينتظر العالم في عام 2023 مع انتشار المجاعة.

وقالت سبولياريتش في مؤتمر صحفي في جنيف "نتوقع مستوى هائلاً من المعاناة. قياسًا على ما تتجه إليه الأمور في الوقت الحالي، لا نتوقع أي تخفيف للضغوط الإنسانية التي ستكون على الأرجح هائلة".

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وأضافت أن أسعار الغذاء لن تكون مرتفعة فحسب، بل "ببساطة لن تكون متاحة بالكميات نفسها بسبب نقص الأسمدة ومجددًا بسبب تأثير تغير المناخ".

واستشهدت بالصومال كدولة تثير القلق بشكل خاص. وقالت "في مستشفياتنا الأربعة، شهدنا زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الجروح الناجمة عن العنف والعنف المسلح والنزاع، كما نشهد زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في سوء التغذية لدى الأطفال. الوضع مقلق جدًا".

وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحصول على 2.8 مليار يورو، أي حوالي 2.8 مليار دولار، للعام المقبل، بزيادة عن 2.4 مليار يورو طلبتها العام الماضي، إلا أن رئيسة اللجنة أعلنت أن ذلك قد لا يكون كافيا "اعتمادا على منحى تطور الوضع".