إليكم 5 أفلام مميزة خاصة بعيد الميلاد... استمتعوا بمشاهدتها مع العائلة والأصدقاء

من منّا لا يستمتع بمشاهدة أفلام مرتبطة بأجواء عيد الميلاد في هذه الفترة من السنة الى جانب العائلة والأصدقاء؟ إذ تبقى هذه الأفلام الأفضل والكثر تميّزاً مهما مرّ عليها الزمان، ويمكن مشاهدتها أكثر من مرة لأنها تترك انطباعاً مميزاً جداً عند كل شخص.لذلك، سنقدّم لكم في ما يلي 5 أفلام مميزة خاصة بعيد الميلاد، شاهدوها في هذه المناسبة السعيدة.- هوم ألون Home Alone: لا شك أن سلسلة أفلام Home Alone تعتبر من الأشهر في عيد الميلاد، وهي الأفضل لدى الكثير من الناس من الفئات العمرية المختلفة. وتدور أحداث الفيلم حول صبي يدعى كيفين، والذي يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه بعدما تنساه أسرته في المنزل عن طريق الخطأ وترحل لقضاء إجازة عيد الميلاد.- الكريسماس الماضي Last Christmas: إذا كنتم تبحثون عن فيلم كوميدي رومنسي ودرامي، شاهدوا فيلم Last Christmas، للممثلة إميليا كلارك والممثل هنري غولدنغ. يروي الفيلم قصة سيدة شابة تدعى كايت تتمثل حياتها بسلسلة متعاقبة من القرارات السيئة، والتي تضطر ﻷن تعمل كقزم لبابا نويل في موسم عيد الميلاد، لتقابل توم هناك وتنقلب حياتها.- قزم Elf: يعتبر هذا الفيلم من الأفلام الكوميدية التي تحمل الكثير من المعاني والرسائل الدرامية. وتدور أحداثه حول شخصية بدي هوبس التي يجسدها الممثل ويل فيريل. يتم نقل بدي عن طريق الخطأ إلى القطب الشمالي في الطفولة، ويتم تربيته حتى سن الرشد بين أقزام سانتا. وعندما يكبر، يقرر أن يسافر إلى نيويورك مرتديًا زي القزم، بحثًا عن والده الحقيقي ومن هنا تبدأ الاحداث.- ديك ذا هولز Deck the Halls: تدور أحداث الفيلم حول الجارين "ستيف" و"بادي" اللذين يتفوقان على بعضهما في تزيين منزليهما لعيد الميلاد، فيحدث صراع بينهما.- صبي اسمه كريسماس A Boy Called Christmas: تدور قصة الفيلم حول انطلاق صبي صغير يدعى نيكولاس في مغامرة غير عادية في الشمال الثلجي بحثًا عن والده الذي يسعى لاكتشاف قرية الجان الأسطورية، التى تدعى إلفهيلم. وسرعان ما يلتقي نيكولاس بمصيره في هذه القصة السحرية والكوميدية والمحببة التي تثبت أنه لا يوجد شيء مستحيل.