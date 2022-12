علماء يكتشفون سبب إصابة الناس بمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء

الإعلان

تمكّن العلماء من معرفة سبب إصابة الناس بالعديد من نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء بشكل أكبر بكثير من الفصول الأخرى، في دراسة جديدة أكدوا فيها أن الهواء البارد نفسه يُضر باستجابة الأنف المناعية.ووفق الدارسة، التي نُشرت في The journal of allergy and clinical immunology ، فيؤدي خفض درجة الحرارة داخل الأنف بما لا يزيد عن 5 درجات مئوية إلى قتل نحو 50 في المئة من مليارات الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم.ووجدت الدراسة أن الأنف عندما يتعرّض لهجوم، فإنه يزيد من إنتاج الحويصلات خارج الخلية بنسبة 160 في المئة، ما يعزز قدرة مليارات الحويصلات خارج الخلية في الأنف على إيقاف الفيروسات.وفي الختام، أكّد العلماء المشاركون في الدراسة أنه كلما تمكّن الشخص من الحفاظ على بيئة الأنف أكثر دفئًا، كانت آلية الدفاع المناعي الفطرية هذه قادرة على العمل بشكل أفضل، الامر الذي يعتبر سبب أساسي لارتداء الأقنعة.