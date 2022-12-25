بعد خسارتها في المونديال... أرجنتينيون يوقعون عريضة تطالب فرنسا "بالتوقف عن البكاء" (صورة)

قام أكثر من 500 ألف شخص بتوقيع عريضة عبر الإنترنت أُطلقت في الأرجنتين، تُطالب فيها فرنسا "بالتوقف عن البكاء" بعد هزيمة المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار فالنتين غوميس، المبادر إلى إطلاق العريضة التي جمعت 570 ألفاً و768 توقيعاً على موقع "تشاينج دوت أورغ"، إلى أنه "منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم".

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وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار المباراة النهائية الأحد الماضي، انتقادات في فرنسا، خصوصاً حيال قراره منح ركلة جزاء لـ"ألبيسيلستي" بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول.

وأعرب فرنسيون عن أسفهم لـ"انعدام لياقة" بعض اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال عقب التتويج، ولا سيما الحارس إيميليانو مارتينيس.