هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة

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اعتبرت الموسيقية والمغنية ورئيسة الكونسرفاتوار اللبناني هبة القواس ان "الكونسرفاتوار مؤسسة عريقة جدا وان كانت تمر بفترة صعبة في ظل هذه الاحوال".وقالت في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" ان "نجحنا بتمرير 4 مراسيم للكونسرفاتوار هي ستكون بداية مرحلة جديدة وسنعود لاستقطاب موسيقيين مهمين من كافة انحاء العالم وايضا استقطاب الموسيقيين اللبنانيين المبدعين في خارج لبنان".واضافت " نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر".وتابعت القواس"وصلتني رسالة من مجلس ابو ظبي للثقافة والفنون لاستكمال التعاون مع الكونسرفاتوار ونحن بصدد توقيع اتفاقية مع جامعة فيينا".وكشفت ان " الـLBCI شراكة وايمان بأن لبنان لا ينهض الا بالابداع والفكر وهذا هو الاقتصاد الحديث وبين الكونسرفاتوار والـLBCI شراكة طويلة الامد ونحن نفكر سويا ونحقق سويا".