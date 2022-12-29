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29 كانون الأول 2022 - 08:29
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إنقاذ المئات من خفافيش هيوستن بعد موجة برد شديدة

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إنقاذ المئات من خفافيش هيوستن بعد موجة برد شديدة
Lebanon News
تسببت موجة من الهواء المتجمد في حدوث "صدمة منخفضة الحرارة" في مسكن للخفافيش تحت جسر في هيوستن، وهي مدينة تقع على الأطراف في تكساس.

وأفادت جمعية هيوستن للإنسانية عبر صفحتها على فيسبوك بأن الخفافيش شبه مجمدة، وبدأت تفقد قبضتها وتسقط على الرصيف من ارتفاع 9 أمتار.

ودفع هذا الأمر جمعية الرفق بالحيوان الى إطلاق عملية إنقاذ للخفافيش، إذ جمّعت 929 خفاشًا من الأرض تحت جسرWaugh ووفرت لها الحرارة والتغذية. كما وضعت الأكثر تضررًا منها في حاضنات لإطعامها عن طريق الوريد.
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وأوضحت الجمعية في بيان أن الخفافيش المكسيكية "صغيرة الحجم ولديها حد أدنى من الدهون في الجسم، لذا فهي غير قادرة على العيش لفترة طويلة عند وضعها مكشوفة على الأرض في درجات حرارة متجمدة".

وأضافت جمعية الرفق بالحيوان قائلة: "بشكل مثير للدهشة، نجت معظم الخفافيش".

وتعد مشاهدة الخفافيش نشاطًا جادًا في ولاية تكساس، فقد توافرت الجماهير لمشاهدة إطلاق الخفافيش التي تم إنقاذها من التجمد القطبي.

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