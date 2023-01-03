مغامرة سياحية في رومانيا... فندق "جليدي" يستقطب الآلاف من الزوار (صور)

يقع "فندق الجليد" على ارتفاع 2034 مترا في أعلى سلسلة جبال الكاربات في رومانيا.

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LBCI News Lebanon

يستقطب "فندق الجليد" أو Hotel of Ice عدداً كبيراً من السياح، ويقع على ارتفاع 2034 مترا في أعلى سلسلة جبال الكاربات بالقرب من بحيرة بيليا برومانيا، في واحدة من أكثر مناطق رومانيا الّتي تشهد تساقطًا للثلوج.

وبُني الفندق بالكامل من الثلج والجليد من بحيرة بيليا في عام 2005. ويزن كل مبنى استُخدم لبناء الفندق حوالي 30 كيلوغرامًا، بينما تتميز الغرف، التي سميت تيمناً بالعواصم الأوروبية، بأثاث مصنوع من الجليد ومغطى بالبطانيات الحرارية وجلود الغنم.

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ومع ذلك، أوضح مدير الفندق أرنولد كلينغيس أن "تغير المناخ قد يزيد من صعوبة بناء الفندق في المستقبل".

وعلى الرغم من أن الفندق يسجل درجة حرارة تقلّ عن الصفر، إلا أنه يمنح السياح الراحة والدفء أثناء وجودهم في الداخل.

وقال توم، أحد زائري الفندق لوكالة رويترز: "إنهم يوفرون لك كل المعدات والأشياء التي تحتاجها، ولن يكون الجو باردًا في الداخل بمجرد ارتداء طبقات من الملابس".

ويُذكر أن فنادق الجليد الأخرى حول العالم تقع في مناطق مماثلة مثل الدول الاسكندنافية وجبال الألب وأجزاء من أميركا الشمالية.