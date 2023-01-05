الولايات المتحدة توافق على استخدام أول لقاح في العالم لحماية النحل

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وافقت حكومة الولايات المتحدة الأميركية على أول لقاح في العالم للنحل، مما أثار الآمال في الحصول على سلاح جديد ضد الأمراض التي تدمر بشكل روتيني المستعمرات التي يتم الاعتماد عليها في التلقيح الغذائي.ومنحت وزارة الزراعة الأميركية ترخيصًا مشروطًا للقاح تم تصنيعه بواسطة "دالان أنيمال هيلث"، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، للمساعدة في حماية نحل العسل من مرض الحضنة الأميركية.وقالت أنيت كليزر، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقاحنا هو اختراق في حماية نحل العسل. نحن على استعداد لتغيير طريقة رعايتنا للحشرات، مما يؤثر على إنتاج الغذاء على نطاق عالمي".ويهدف اللقاح، الذي سيكون متاحًا في البداية لمربي النحل التجاريين، إلى الحد من مرض الحضنة، وهو مرض خطير يمكن أن يضعف خلايا النحل ويقتلها. ولا يوجد حاليًا علاج لهذا المرض، الذي تم العثور عليه في أجزاء من الولايات المتحدة، مما يتطلب من النحالين تدمير أي مستعمرات مصابة وحرقها وإعطاء المضادات الحيوية لمنع انتشار المرض.ويعمل اللقاح عن طريق دمج بعض البكتيريا في غذاء ملكات النحل، ثم تتناوله وتكتسب بعضًا منه في المبايض. وبعد ذلك، تتمتع يرقات النحل النامية بمناعة ضد التعفن.يذكر أن العديد من أنواع النحل البري في حالة تدهور مقلق، بسبب استخدام المبيدات الحشرية وأزمة المناخ، مما يثير المخاوف حول أزمة عالمية في أعداد الحشرات التي تهدد الأنظمة البيئية والأمن الغذائي والصحة البشرية.