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09 كانون الثاني 2023 - 12:56
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في الدنمارك... "أفضل مطعم في العالم" يغلق أبوابه

أعلن "أفضل مطعم في العالم" أنه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024. Lebanon, news ,lbci ,أخبار العاصمة الدنماركية., مختبر للطهو, عام 2024, نهاية, أبواب, إغلاق, نوما, أفضل مطعم في العالم, لقب, حائز, دليل ميشلان, ثلاث نجوم,تصنيف,أعلن "أفضل مطعم في العالم" أنه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024.
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في الدنمارك... &quot;أفضل مطعم في العالم&quot; يغلق أبوابه
Lebanon News

أعلن صاحب تصنيف ثلاث نجوم في دليل ميشلان، والحائز مرات عدة لقب أفضل مطعم في العالم "نوما" الاثنين أنه سيغلق أبوابه في نهاية عام 2024 لإعادة تقديم نفسه كمختبر للطهو.

 
وقال المطعم الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في منشور على إنستغرام "لكي نستمر في أن نكون نوما، يجب أن نتغير. سيكون شتاء 2024 آخر مواسم نوما كما نعرفه".
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وكان مطعم "نوما"، واسمه اختصار للكلمتين الدنماركيتين "نورديسك" أي "اسكندينافي" و"ماد" أي "طعام"، تأسس في منطقة بوسط كوبنهاغن في عام 2003، قبل إغلاق أبوابه عام 2016، ليعيد فتحها بعد ذلك بعامين في منطقة مزروعة بالأشجار بعيداً عن وسط المدينة.
 
وأوضح المطعم في موقعه "في عام 2025، سيُحوّل مطعمنا إلى مختبر عملاق، إلى مطبخ اختباري رائد مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة".
 
وفيما سينصبّ التركيز على الإبداع، سيظل من الممكن، من وقت لآخر، تناول الطعام في مطعم نوما في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة موقتاً في أماكن أخرى من العالم.
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