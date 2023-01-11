بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل

أفادت الشرطة الألمانية بأنها أوقفت الاثنين في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا رجل مُدان بجريمة قتل فرّ الخميس من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها.

وأوضحت شرطة ريغنسبورغ في بيان أنّ "الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفارّ رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا".

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ورشيد شواكري، 40 عاما، من الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة بتهمتي القتل والسرقة، كا قد فرّ من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا.

وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم.

وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة في حقه.