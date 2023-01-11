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11 كانون الثاني 2023 - 10:07
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بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل

أوقفت الشرطة الألمانية رجل مُدان بجريمة قتل فرّ من المحكمة عبر قفزه من إحدى نوافذها. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجنسية الجزائرية., رشيد شواكري, المحكمة, نافذة, قفز, محكمة ألمانية, فرار, جريمة قتل, رجل مدان, ألمانيا, منطقة فرنسية حدودية,الشرطة الألمانية,أوقفت الشرطة الألمانية رجل مُدان بجريمة قتل فرّ من المحكمة عبر قفزه من إحدى نوافذها.
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بعد فراره من نافذة محكمة ألمانية... القبض على مجرم جزائري مُدان بجريمة قتل
Lebanon News

أفادت الشرطة الألمانية بأنها أوقفت الاثنين في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا رجل مُدان بجريمة قتل فرّ الخميس من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها.

 
وأوضحت شرطة ريغنسبورغ في بيان أنّ "الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفارّ رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا".
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ورشيد شواكري، 40 عاما، من الجنسية الجزائرية ومحكوم عام 2011 بالسجن مدى الحياة بتهمتي القتل والسرقة، كا قد فرّ من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا.
 
وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدةً السكان المساعدة في العثور على المجرم.
 
وصدرت مذكرة توقيف دولية الجمعة في حقه.
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