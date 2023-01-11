لتغطية فواتير التدفئة والكهرباء... رفع سعر تذكرة الدخول إلى متحف أوفيزي في إيطاليا

في حملة لتغطية الارتفاع الذي تشهده فواتير التدفئة والكهرباء، أعلن متحف أوفيزي في فلورنسا الإيطالية الثلاثاء عن رفع سعر تذكرة الدخول إليه.

وسيرتفع سعر تذكرة الدخول إلى متحف التماثيل واللوحات من 20 إلى 25 يورو، بين الأول من آذار و30 تشرين الثاني، وهي الفترة التي تُعتبر موسم الذروة.

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ومن شأن هذا الإجراء الذي "سيتكبد تكاليفه خصوصاً السياح الأجانب"، أن يساهم في "مواجهة الارتفاع في التكاليف بقطاعي الطاقة والبناء"، على ما ذكرت إدارة المتحف في بيان.

من جانب آخر، أُقرت تذكرة منخفضة السعر، يبلغ ثمنها 19 يورو، لمَن يرغب في زيارة المتحف في الفترة الصباحية قبل الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

وعام 2022، سجلت إيطاليا تضخماً بنسبة 8.1 في المئة، في أعلى معدل تشهده منذ عام 1985، مصحوباً بارتفاع في أسعار الطاقة وصل إلى 50.9 في المئة.