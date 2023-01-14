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14 كانون الثاني 2023 - 23:01
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من تأهل الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71؟ (فيديو)

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من تأهل الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71؟ (فيديو)
Lebanon News
تأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71.

والبلدان التي تأهلت هي:  فنزويلا، الولايات المتحدة، بورتوريكو، كوراساو Curaçao وجمهورية الدومينيكان.
 
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