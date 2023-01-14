من تأهل الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71؟ (فيديو)

تأهل 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون

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LBCI News Lebanon

تأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71.



والبلدان التي تأهلت هي: فنزويلا، الولايات المتحدة، بورتوريكو، كوراساو Curaçao وجمهورية الدومينيكان.