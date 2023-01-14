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14 كانون الثاني 2023 - 23:01
14/01/2023 23:01:51
من تأهل الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71؟ (فيديو)
تأهل 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون
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LBCI News Lebanon
تأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71.
والبلدان التي تأهلت هي: فنزويلا، الولايات المتحدة، بورتوريكو، كوراساو Curaçao وجمهورية الدومينيكان.
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