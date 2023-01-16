منذ انتشار الجائحة... ارتفاع الطلب العالمي على سكاكين الطبخ اليابانية لهذا السبب!

باتت سكاكين الطبخ اليابانية، الّتي ينكب حرفيون في بلدة يابانية صغيرة كانت تشتهر سابقاً بسيوف الساموراي على شحذها للطهو وصقلها، مطلوبة عالمياً وذلك بعدما ارتفع الطلب عليها بصورة كبيرة منذ انتشار جائحة كورونا.

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وبحسب السلطات الجمركية اليابانية، فقد وصلت صادرات هذه الأدوات اليابانية ذات الجودة العالية إلى مستوى قياسي بلغ 12 مليار ين عام 2021، أي 93.8 مليون دولار، أي ضعف ما كانت عليه قبل عشرين عاماً.

وشهدت الصادرات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2020، بسبب لجوء نسبة كبيرة من الأشخاص إلى الطهو في منازلهم مع انتشار كوفيد -19.

وتعود شهرة سكاكين سيكي إلى القرن الرابع عشر. ويشير أحد المتخصصين في هذا المجال إلى أنّ نظافة الأنهر والمواد الخام المحيطة بها كانت "مثالية لتصنيع سيوف" من حديد ذات جودة عالية ومستخرج من رمال تحوي نسبة عالية من مركبات الحديد.

وتراجع هذا النشاط مع زوال الساموراي في نهاية القرن التاسع عشر. لكن بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت مصانع في سيكي تنتج سكاكين صغيرة وتصدّرها.

ولاقت هذه التجارة نجاحاً في البداية، إلا أنّ أزمة طاولت القطاع في سبعينات القرن العشرين، خصوصاً مع ظهور السكاكين الصينية المنافسة التي تُباع بأسعار لا تضاهى.

ثم بدأ حرفيو سيكي في تصنيع سكاكين عالية الجودة. وفي تلك المرحلة، كانت علامات تجارية ألمانية على غرار "زويلينغ" تسيطر على هذه السوق، فيما كانت المنتجات اليابانية الفاخرة نادرة.

وباشرت شركة "سوميكاما" في التسعينات إنتاج سكاكين تبلغ تكلفة كل منها مئات عدة من الدولارات.

ولإضفاء الطابع الياباني على السكاكين، أضافت الشركة إليها مؤثرات بصرية متموجة مشابهة لمظهر شفرات سيوف "كاتانا" التقليدية، مع شعار مؤلف من رموز كانجي اليابانية.

لكن في البداية، لم تكن الشركة واثقة من دخولها سوق السكاكين عالية الجودة. إلا أنّ الخطوة حققت أهدافها وأصبحت الشركة تبيع منتجاتها حالياً في أكثر من 50 بلداً.