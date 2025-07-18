“تأديب غير لائق"... امرأة تشعل مواقع التواصل بقصتها: ما حصل مع ابنتها في الحضانة لا يصدّق!

ادّعت امرأة أن معلمة في الحضانة عاقبت ابنتها الصغيرة برشّ زجاجة ماء على وجهها.

وقالت سامانثا كوزورت إن ابنتها إيلوين، البالغة من العمر ثلاث سنوات، تعرّضت "لتأديب غير لائق" في مركز "شايني بيني" لرعاية الأطفال.

وكتبت الأم في منشور عبر حسابها على فيسبوك أن الحضانة طلبت منها اصطحاب ابنتها بسبب إصابتها بنوبة عصبية.

وقالت إن إيلوين أخبرتها أن المعلمة رشّت وجهها بالماء، وأن الفتاة الصغيرة كررت الادعاءات في اليوم التالي عندما لم ترغب في العودة إلى الحضانة.

وأضافت كوزورت إنها ووالد إيلوين طلبا من الحضانة تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث، لكن الإدارة رفضت، فقدّم الوالدان شكوى إلى الولاية.

وشاركت الأم نسخة من نشرة الحضانة التي ذكرت أن الموظفين يحاولون إخراج الأطفال قدر الإمكان، وأنهم يستخدمون زجاجات الرش للحفاظ على البرودة فقط.

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