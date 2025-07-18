الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

“تأديب غير لائق"... امرأة تشعل مواقع التواصل بقصتها: ما حصل مع ابنتها في الحضانة لا يصدّق!

منوعات
2025-07-18 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
“تأديب غير لائق&quot;... امرأة تشعل مواقع التواصل بقصتها: ما حصل مع ابنتها في الحضانة لا يصدّق!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
“تأديب غير لائق"... امرأة تشعل مواقع التواصل بقصتها: ما حصل مع ابنتها في الحضانة لا يصدّق!

ادّعت امرأة أن معلمة في الحضانة عاقبت ابنتها الصغيرة برشّ زجاجة ماء على وجهها.

وقالت سامانثا كوزورت إن ابنتها إيلوين، البالغة من العمر ثلاث سنوات، تعرّضت "لتأديب غير لائق" في مركز "شايني بيني" لرعاية الأطفال.

وكتبت الأم في منشور عبر حسابها على فيسبوك أن الحضانة طلبت منها اصطحاب ابنتها بسبب إصابتها بنوبة عصبية.

وقالت إن إيلوين أخبرتها أن المعلمة رشّت وجهها بالماء، وأن الفتاة الصغيرة كررت الادعاءات في اليوم التالي عندما لم ترغب في العودة إلى الحضانة.

وأضافت كوزورت إنها ووالد إيلوين طلبا من الحضانة تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث، لكن الإدارة رفضت، فقدّم الوالدان شكوى إلى الولاية.

وشاركت الأم نسخة من نشرة الحضانة التي ذكرت أن الموظفين يحاولون إخراج الأطفال قدر الإمكان، وأنهم يستخدمون زجاجات الرش للحفاظ على البرودة فقط.

المصدر

 

آخر الأخبار

منوعات

لائق"...

امرأة

مواقع

التواصل

بقصتها:

ابنتها

الحضانة

يصدّق!

LBCI التالي
بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!
في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-04-24

نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-07-01

ما حصل مع ابنة الـ39 عاماً مأساوي: اسمها حول حياتها إلى جحيم وهذه قصتها!

LBCI
فنّ
2025-06-25

"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

LBCI
منوعات
2025-05-19

تصفحت هاتفها الشفاف من دون ملل... امرأة تضع رواد مواقع التواصل في حيرة من أمرهم وهذه قصتها!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:40

ما حصل مع هذا الرجل صادم: عانى من صداع نصفي لمدة 6 أيام ولكن ما اكتشفه قلب حياته!

LBCI
رياضة
03:46

اشتهر بقفزته الشهيرة عام 2012... وفاة المغامر فيليكس بومغارتنر في حادث مأساوي في إيطاليا!

LBCI
منوعات
02:51

بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!

LBCI
منوعات
14:48

في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-29

إنتخاب زريقة رئيساً لإتحاد بلديات المنية والعويك نائباً له

LBCI
أمن وقضاء
06:49

القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-19

ابتكار جديد قد يقلب الموازين... الكشف عن جهاز ثوري يساعد في علاج مشاكل النوم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:56

آخر محطّات الوردة الصغيرة..

LBCI
أخبار لبنان
07:18

وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
07:15

باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:01

الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان

LBCI
أخبار دولية
04:24

إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
13:24

غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:23

إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…

LBCI
أخبار دولية
13:22

هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:27

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
15:13

نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:28

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة

LBCI
أخبار لبنان
03:49

مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
أمن وقضاء
06:49

القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

LBCI
موضة وجمال
11:30

بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:00

الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان

LBCI
منوعات
02:51

بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More