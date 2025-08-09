ما حصل مع هذه المرأة صادم: ذهبت لممارسة تمارين البيلاتس ثم حلّت الكارثة!

تعرضت امرأة لإصابة في رأسها بعد انحراف آلة مخصصة برياضة البيلاتس عن مسارها الصحيح.

ونشرت المرأة التي تُدعى أنابيل روز مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، أظهرت من خلاله آثار سقوطها على وجهها أثناء استخدام الآلة.

وظهرت روز في الفيديو وهي تُنهي روتينها بسرعة قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى الأمام وتصطدم برأسها.

وكتبت روز: "أودّ أن أشير إلى أن الخطأ كان خطأي تمامًا. لم أغيّر المقاومة. كنتُ في نهاية تمرين رائع، وهو تمرينٌ سبق لي القيام به مراتٍ عدة. شعرتُ بالرضا وتركتُ المقاومة منخفضةً من الحركة السابقة".

وقالت روز إن نزيفها استمر ست ساعات، وهي تتعافى حالياً من "ارتجاج في الدماغ أدى إلى تلف في قشرة الفص الجبهي"، مضيفةً أن إصابتها حدثت في الجزء من الدماغ الذي "يتحكم في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات والوظائف التنفيذية".

