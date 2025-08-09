الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما حصل مع هذه المرأة صادم: ذهبت لممارسة تمارين البيلاتس ثم حلّت الكارثة!

منوعات
2025-08-09 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما حصل مع هذه المرأة صادم: ذهبت لممارسة تمارين البيلاتس ثم حلّت الكارثة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ما حصل مع هذه المرأة صادم: ذهبت لممارسة تمارين البيلاتس ثم حلّت الكارثة!

تعرضت امرأة لإصابة في رأسها بعد انحراف آلة مخصصة برياضة البيلاتس عن مسارها الصحيح.

ونشرت المرأة التي تُدعى أنابيل روز مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، أظهرت من خلاله آثار سقوطها على وجهها أثناء استخدام الآلة.

وظهرت روز في الفيديو وهي تُنهي روتينها بسرعة قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى الأمام وتصطدم برأسها.

وكتبت روز: "أودّ أن أشير إلى أن الخطأ كان خطأي تمامًا. لم أغيّر المقاومة. كنتُ في نهاية تمرين رائع، وهو تمرينٌ سبق لي القيام به مراتٍ عدة. شعرتُ بالرضا وتركتُ المقاومة منخفضةً من الحركة السابقة".

وقالت روز إن نزيفها استمر ست ساعات، وهي تتعافى حالياً من "ارتجاج في الدماغ أدى إلى تلف في قشرة الفص الجبهي"، مضيفةً أن إصابتها حدثت في الجزء من الدماغ الذي "يتحكم في الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات والوظائف التنفيذية".

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

المرأة

صادم:

لممارسة

تمارين

البيلاتس

الكارثة!

LBCI التالي
في الأسبوع الـ38 من حملها... رفضت حضور زوجها حفل توديع عزوبية لكن ما حصل لاحقاً قلب حياتها!
قصة صادمة... عملية ولادة قيصرية تنتهي بطريقة مأساوية والضحية طفلة رضيعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-07

"مكالمة هاتفية أنقذت حياتي"... ما حصل مع هذه الشابة صادم والسبب: تمرين رياضي!

LBCI
منوعات
2025-07-18

ما حصل مع هذا الرجل صادم: عانى من صداع نصفي لمدة 6 أيام ولكن ما اكتشفه قلب حياته!

LBCI
منوعات
2025-07-12

اختفت لمدة أسبوعين في منطقة نائية... ما حصل مع سائحة في أستراليا صادم وهذا كان مصيرها!

LBCI
منوعات
2025-06-11

قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

في الأسبوع الـ38 من حملها... رفضت حضور زوجها حفل توديع عزوبية لكن ما حصل لاحقاً قلب حياتها!

LBCI
منوعات
2025-08-08

قصة صادمة... عملية ولادة قيصرية تنتهي بطريقة مأساوية والضحية طفلة رضيعة!

LBCI
منوعات
2025-08-08

لتجنب إتلافها... إليكم الطريقة الأمثل لتنظيف الدمى المحشوة!

LBCI
منوعات
2025-08-08

للاستمتاع بالنزهات خلال فصل الصيف... إليكم هذه النصائح للتخلص من الدبابير بطريقة فعالة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-28

اتفاقية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-10

الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين

LBCI
خبر عاجل
2025-05-24

الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سحب سلاح المخيمات الفلسطينية سيبدأ من مخيمات جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شهداء الجيش اللبناني الى مثواهم الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More