تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي

أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية النمسوية (ÖBB) الأحد عن إفلات جزائري من مصير قاتم بعد أن تشبّث بالجزء الخارجي من قطار سريع في النمسا إثر انطلاقه بينما كان الرجل يأخذ استراحة لتدخين سيجارة.

وغادر قطار "رايل جيت" الذي كان يربط مدينة زوريخ السويسرية بالعاصمة النمسوية، إلى سانت بولتن في موعده المحدد، لكنه وصل إلى فيينا متأخرا سبع دقائق.

ونقلت صحيفة "هوت" النمساوية عن أحد الركاب قوله إن الرجل الذي نزل للتدخين على الرصيف، قفز في الفجوة بين العربتين بعد أن بدأ القطار بالتحرك.

وقال الناطق باسم الشركة هربرت هوفر إن "هذا تصرف غير مسؤول. عادةً ما يؤدي هذا النوع من التصرفات إلى الوفاة"، موضحا أن ما حصل "لا يضع الشخص نفسه في خطر فحسب، إذ إنه في حال انتهى به الأمر تحت القطار، سيستدعي ذلك تدخل عناصر الإنقاذ والشرطة وخدمة الإطفاء".

وبحسب صحيفة "هويت"، فإن الرجل، وهو جزائري يبلغ 24 عاما، طرق على نوافذ القطار لجذب الانتباه، ما دفع السائق إلى تشغيل مكابح الطوارئ. وتمكن الطاقم بعد ذلك من ادخاله إلى القطار عقب توقف طارئ.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على الراكب المتهور بعد وصول القطار إلى محطة ميدلينغ في فيينا.

وكالة فرانس برس