بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

أشعلت المؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة مقرّبة ليدها اليسرى تتزيّن بخاتم ماسي ضخم بقَطع بيضاوي، وأرفقتها بتعليق رومانسي جاء فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي"، ما أكّد خبر خطوبتها من شريك حياتها، نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وهذه ليست المرة الأولى الّتي تتصدّر فيها خطط الثنائي المحتملة للزواج عناوين الأخبار، إذ سبق أن لمح رونالدو في مسلسلها الوثائقي على نتفليكس "أنا جورجينا" إلى أنه ينتظر "اللحظة المناسبة" قبل التقدّم بطلب الزواج.

وبعد سنوات من العلاقة التي بدأت عام 2016، وتكوين أسرة تجمع بين أطفالهما، يرى كثيرون أن هذه اللحظة قد حانت أخيراً.