أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

منوعات
2025-08-12 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

أعلنت المؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز يوم أمس الإثنين خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنشور رومانسي ومؤثر عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وبعد إعلان الثنائي عن هذا الخبر السار، لفت خاتم خطوبة رودريغيز الضخم أنظار المتابعين، محاولين تخمين سعره.

ومن جهتها، قالت لورا تايلور، خبيرة الخواتم في لوريل دايموندز: "خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو قطعة استثنائية، يتميز بأنه ماسة بيضاوية الشكل يتراوح وزنها بين 15 و20 قيراطًا".

وأضافت: "تشتهر القطع البيضاوية ببريقها، مما يمنح الحجر مظهرًا مشرقًا وحيويًا من كل زاوية. الحجر المركزي محاط بماسات جانبية كبيرة، مما يضيف المزيد من التألق ويجعل الحجر الرئيسي يبدو أكبر حجمًا".

وتابعت تايلور: "إذا كانت الماسة طبيعية وذات جودة استثنائية في نطاق ألوان D-F، بنقاءٍ لا تشوبه شائبة، فقد تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 3 مليون دولار".
 
المصدر

آخر الأخبار

منوعات

خطوبة

جورجينا

رودريغيز

أنظار

المتابعين

ببريقه

وضخامته...

تصدقوا

سعره!

"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-07-16

وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
منوعات
2025-05-27

نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-29

هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:28

"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
منوعات
14:55

تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي

LBCI
منوعات
2025-08-11

في لحظة مرعبة... عامل ينجو من انفجار بطارية دراجة كهربائية بأعجوبة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-08

تزامناً مع انتهاء الأعمال الجارية على المسلك الشرقي لجسر غزير... قوى الأمن تنبّه من زحمة سير اليوم نحو الشمال

LBCI
فنّ
2025-07-21

بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد: وإطلالته "النسائية" تعرّضه للانتقادات! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-02

بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل

LBCI
فنّ
08:15

"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:54

كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان

LBCI
آخر الأخبار
07:40

لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات

LBCI
آخر الأخبار
07:30

اطلاق التطبيق السياحي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:30

لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه

LBCI
أخبار دولية
13:55

الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل

LBCI
أخبار دولية
13:31

مذيعو أخبار من صنع الـAI

LBCI
أخبار دولية
13:31

الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان

LBCI
أخبار دولية
13:19

رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
14:33

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:52

الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون

LBCI
حال الطقس
02:29

تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة

LBCI
منوعات
15:20

بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 12-8-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More