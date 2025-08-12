أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
39
o
الجنوب
34
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
33
o
كسروان
36
o
متن
36
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
منوعات
2025-08-12 | 03:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
أعلنت المؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز يوم أمس الإثنين خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنشور رومانسي ومؤثر عبر حساباتها على مواقع التواصل.
وبعد إعلان الثنائي عن هذا الخبر السار، لفت خاتم خطوبة رودريغيز الضخم أنظار المتابعين، محاولين تخمين سعره.
ومن جهتها، قالت لورا تايلور، خبيرة الخواتم في لوريل دايموندز: "خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو قطعة استثنائية، يتميز بأنه ماسة بيضاوية الشكل يتراوح وزنها بين 15 و20 قيراطًا".
وأضافت: "تشتهر القطع البيضاوية ببريقها، مما يمنح الحجر مظهرًا مشرقًا وحيويًا من كل زاوية. الحجر المركزي محاط بماسات جانبية كبيرة، مما يضيف المزيد من التألق ويجعل الحجر الرئيسي يبدو أكبر حجمًا".
وتابعت تايلور: "إذا كانت الماسة طبيعية وذات جودة استثنائية في نطاق ألوان D-F، بنقاءٍ لا تشوبه شائبة، فقد تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 3 مليون دولار".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
خطوبة
جورجينا
رودريغيز
أنظار
المتابعين
ببريقه
وضخامته...
تصدقوا
سعره!
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-07-16
وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)
منوعات
2025-07-16
وضعت المكياج برفقة والدتها... ابنة كايلي جينر تلفت أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها (فيديو)
0
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
0
منوعات
2025-05-27
نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)
منوعات
2025-05-27
نجل هايدي كلوم يلفت الأنظار على السجادة الحمراء في ظهور نادر له (صور)
0
صحة وتغذية
2025-05-29
هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية
صحة وتغذية
2025-05-29
هل أنتم من محبي البطاطا الحلوة؟ لن تصدقوا فوائدها الصحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:28
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
منوعات
02:28
"أفضل عيد ميلاد على الإطلاق"... كايلي جينر تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في أجواء مميزة (صور)
0
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
0
منوعات
14:55
تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي
منوعات
14:55
تشبث بقطار عقب انطلاقه... جزائري ينجو من مصير مأساوي
0
منوعات
2025-08-11
في لحظة مرعبة... عامل ينجو من انفجار بطارية دراجة كهربائية بأعجوبة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة
منوعات
2025-08-11
في لحظة مرعبة... عامل ينجو من انفجار بطارية دراجة كهربائية بأعجوبة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-08
تزامناً مع انتهاء الأعمال الجارية على المسلك الشرقي لجسر غزير... قوى الأمن تنبّه من زحمة سير اليوم نحو الشمال
أمن وقضاء
2025-08-08
تزامناً مع انتهاء الأعمال الجارية على المسلك الشرقي لجسر غزير... قوى الأمن تنبّه من زحمة سير اليوم نحو الشمال
0
فنّ
2025-07-21
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد: وإطلالته "النسائية" تعرّضه للانتقادات! (فيديو)
فنّ
2025-07-21
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد: وإطلالته "النسائية" تعرّضه للانتقادات! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-04-02
بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل
علوم وتكنولوجيا
2025-04-02
بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل
0
فنّ
08:15
"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي
فنّ
08:15
"الموركس دور" يطلق احتفالات اليوبيل الفضي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
أخبار لبنان
07:54
كأس آسيا... لبنان يخوض مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام اليابان
0
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
آخر الأخبار
07:40
لجنة البيئة تناقش ملق النفايات: لتحديث الاستراتجية الوطنية في مسألة معالجة البلديات
0
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
آخر الأخبار
07:30
اطلاق التطبيق السياحي في لبنان
0
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
أخبار لبنان
06:30
لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك: لبنان بحاجة إلى التطوير لكن ليس على حساب أمنه
0
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
أخبار دولية
13:55
الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل
0
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
أخبار دولية
13:31
مذيعو أخبار من صنع الـAI
0
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
أخبار دولية
13:31
الدور الثاني من بطولة آسيا انطلق... والعين على المنتخب اللبناني الذي يلعب أمام اليابان
0
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
أخبار دولية
13:19
رأس مادورو مقابل ٥٠ مليون دولار
0
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
أخبار دولية
13:13
الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
أخبار لبنان
13:33
الدفاع المدني: اليكم الإرشادات للوقاية من موجة الحرّ..
2
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
14:33
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
4
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
5
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
6
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
منوعات
15:20
بعد 9 أعوام على علاقتهما... جورجينا رودريغيز تعلن خطوبتها من كريستيانو رونالدو (صورة)
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 12-8-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More