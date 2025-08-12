خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!

أعلنت المؤثرة الإسبانية جورجينا رودريغيز يوم أمس الإثنين خطوبتها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمنشور رومانسي ومؤثر عبر حساباتها على مواقع التواصل.وبعد إعلان الثنائي عن هذا الخبر السار، لفت خاتم خطوبة رودريغيز الضخم أنظار المتابعين، محاولين تخمين سعره.ومن جهتها، قالت لورا تايلور، خبيرة الخواتم في لوريل دايموندز: "خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز من كريستيانو رونالدو قطعة استثنائية، يتميز بأنه ماسة بيضاوية الشكل يتراوح وزنها بين 15 و20 قيراطًا".وأضافت: "تشتهر القطع البيضاوية ببريقها، مما يمنح الحجر مظهرًا مشرقًا وحيويًا من كل زاوية. الحجر المركزي محاط بماسات جانبية كبيرة، مما يضيف المزيد من التألق ويجعل الحجر الرئيسي يبدو أكبر حجمًا".وتابعت تايلور: "إذا كانت الماسة طبيعية وذات جودة استثنائية في نطاق ألوان D-F، بنقاءٍ لا تشوبه شائبة، فقد تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 3 مليون دولار".