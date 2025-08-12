"القطط تصاب بمرض الزهايمر تماماً مثل البشر"... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!

كشفت دراسة جديدة أن مرض الزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، يُصيب القطط بنفس الطريقة التي يُصيب بها البشر.وقال العلماء في جامعة إدنبرة إن القطط التي تُعاني من أعراض الخرف، مثل الارتباك واضطراب النوم وزيادة المواء، تُعاني من تغيرات دماغية مُشابهة لتلك التي تُصيب الأشخاص المُصابين بمرض الزهايمر.ومن جهته، قال الدكتور روبرت ماكجيشان، قائد الدراسة في جامعة إدنبرة: "الخرف مرض مُدمر، سواء كان يُصيب البشر أو القطط أو الكلاب"، مضيفاً: "تسلط نتائجنا الضوء على أوجه التشابه المذهلة بين الخرف لدى القطط ومرض الزهايمر لدى البشر".وتشمل أعراض الخرف لدى القطط زيادة المواء، والارتباك، وعدم القدرة على تحديد الاتجاه المكاني، وسوء عادات النظافة الشخصية، واضطرابات النوم، مثل النوم أكثر من المعتاد أو السهر ليلًا.كما تشمل العلامات الرئيسية الأخرى نسيان تناول الطعام، والذهاب إلى الحمام خارج صندوق الفضلات، والتحديق في الفراغ أثناء النظر إلى جدار أو زاوية.وفي دراستهم، أجرى العلماء فحصًا للدماغ بعد الوفاة على أدمغة 25 قطة من أعمار مختلفة بعد وفاتها، بما في ذلك تلك التي تظهر عليها علامات الخرف.ووجد العلماء تراكماً لبروتين أميلويد بيتا، وهو بروتين سام يُمثل إحدى السمات المميزة لمرض الزهايمر، في أدمغة القطط المصابة بالخرف.وكشفت الصور المجهرية الدقيقة عن تراكم بروتين أميلويد بيتا داخل المشابك العصبية، وهي الروابط بين خلايا الدماغ لدى القطط المصابة بالخرف، وكذلك لدى القطط الأكبر سنًا.ولفت ماكجيشان إلى أن القطط قد تستفيد أيضاً من علاجات الزهايمر المُصممة خصيصًا للبشر بما في ذلك الأدوية المُضادة للأميلويد المُعتمدة مؤخرًا.