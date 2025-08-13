إهمال وسوء نظافة... مطعم فيتنامي يثير ضجة واسعة: ما عثرت عليه الشرطة في المطبخ مقزز!

أُغلق مطعم "فو نا" الفيتنامي في لندن بعد العثور على لحم كلاب في الثلاجة الخاصة به.ووُصف اللحم بأنه "ماعز ملفوف بأوراق الشجر"، ولكن تبيّن أنه لحم كلاب بعد إرساله للتحليل، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة.وأبلغ المفتشون عن وجود فضلات فئران وصراصير حية وميتة في المطعم الواقع في شارع أولد كينت، ساوثوارك.ومن جهته، أنكر فونغ كوك نغوين، مالك المطعم، ارتكاب العديد من المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء والنظافة لدى مثوله أمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي.وأصر محامي الدفاع بيرس كيس ويلسون على أن المتهم البالغ من العمر 47 عامًا لم يكن يعلم أن "الماعز" هو لحم كلاب، وقال إنه وُرد إليه من قِبل شخص آخر، مضيفاً أن لحم الكلاب غير مخصص للاستهلاك البشري، وأن المالك استعان بشركة مكافحة حشرات لمحاولة حل هذه المشكلة في المطعم.