أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!

أصيب رجل من ولاية واشنطن بالتسمم عن طريق الخطأ بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT.



وهرع الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، والبالغ من العمر 60 عامًا، إلى غرفة الطوارئ المحلية ظنًا منه أن جاره هو من سممه.

وبعد حوالي يوم من دخوله المستشفى، عانى الرجل أيضًا من جنون العظمة والهلوسة وحاول الهروب من المستشفى.وكشف الرجل لاحقًا أنه كان يعاني من عدة قيود غذائية، بما في ذلك تقطير مياهه بنفسه واتباع نظام غذائي نباتي "مقيد للغاية".وأخبر الرجل الأطباء بأنه طلب من ChatGPT إزالة كلوريد الصوديوم، أو ملح الطعام من نظامه الغذائي بعد معرفته بأضراره الصحية.وكشفت التقارير أن روبوت الدردشة نصحه باستبدال الملح ببروميد الصوديوم، الذي كان يُستخدم كمهدئ في أوائل القرن العشرين، ويوجد الآن في مضادات الاختلاج للكلاب والبشر.واتبع الرجل نصيحة روبوت الدردشة لمدة ثلاثة أشهر وانتهى به الأمر في المستشفى بعد إصابته بالتسمم.وكتب الأطباء الذين عالجوه: "مع أن الذكاء الاصطناعي أداة ذات إمكانات كبيرة لبناء جسورٍ بين العلماء والجمهور غير الأكاديمي، إلا أنه يحمل أيضًا خطرَ نشر معلومات خارج سياقها"، مشددين على أهمية عدم اعتماده كمصدر موثوق للمعلومات الطبية.