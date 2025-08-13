أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!

منوعات
2025-08-13 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!

أصيب رجل من ولاية واشنطن بالتسمم عن طريق الخطأ بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT.

وهرع الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، والبالغ من العمر 60 عامًا، إلى غرفة الطوارئ المحلية ظنًا منه أن جاره هو من سممه.
وبعد حوالي يوم من دخوله المستشفى، عانى الرجل أيضًا من جنون العظمة والهلوسة وحاول الهروب من المستشفى. 

وكشف الرجل لاحقًا أنه كان يعاني من عدة قيود غذائية، بما في ذلك تقطير مياهه بنفسه واتباع نظام غذائي نباتي "مقيد للغاية".

وأخبر الرجل الأطباء بأنه طلب من ChatGPT إزالة كلوريد الصوديوم، أو ملح الطعام من نظامه الغذائي بعد معرفته بأضراره الصحية. 

وكشفت التقارير أن روبوت الدردشة نصحه باستبدال الملح ببروميد الصوديوم، الذي كان يُستخدم كمهدئ في أوائل القرن العشرين، ويوجد الآن في مضادات الاختلاج للكلاب والبشر.

واتبع الرجل نصيحة روبوت الدردشة لمدة ثلاثة أشهر وانتهى به الأمر في المستشفى بعد إصابته بالتسمم.

وكتب الأطباء الذين عالجوه: "مع أن الذكاء الاصطناعي أداة ذات إمكانات كبيرة لبناء جسورٍ بين العلماء والجمهور غير الأكاديمي، إلا أنه يحمل أيضًا خطرَ نشر معلومات خارج سياقها"، مشددين على أهمية عدم اعتماده كمصدر موثوق للمعلومات الطبية.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

بالتسمم

اتباعه

غذائية

إعداد

ChatGPT...

الموت

بأعجوبة

قصته!

LBCI التالي
في بريطانيا... رجل خمسيني ضحية جريمة مرعبة وهذه التفاصيل!
سعودي يتصدّى للصوص في قلب لندن... وينقذ أمتعة السياح في مطار هيثرو (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-08-11

في لحظة مرعبة... عامل ينجو من انفجار بطارية دراجة كهربائية بأعجوبة ومقطع فيديو يوثّق اللحظة

LBCI
منوعات
2025-08-01

في خطوة فريدة من نوعها... قرية اسبانية تحظّر على سكّانها الموت وهذه قصتها!

LBCI
أخبار دولية
2025-07-20

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يعاني من تسمم غذائي وسيخضع للراحة ثلاثة أيام

LBCI
منوعات
2025-06-11

قبل دقائق من استئصال أعضاء من "جثته" بدأ بالبكاء... ما حصل مع هذا الرجل صادم وهذه قصته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

إهمال وسوء نظافة... مطعم فيتنامي يثير ضجة واسعة: ما عثرت عليه الشرطة في المطبخ مقزز!

LBCI
منوعات
13:15

خلال عاصفة استوائية... صاعقة تتسبب بحريق ضخم في ولاية كارولينا الجنوبية وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة

LBCI
منوعات
11:00

"هي الأكثر تعاسة"... هذا ما كشفته دراسة حول العلاقات الزوجية بعد المواعدة الافتراضية

LBCI
منوعات
10:30

أثناء التقاطه صورة سيلفي... حادثة خطيرة بانتظار سائح في أثينا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-10

جثة شاب في مبنى متحف الآثار في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-29

توقيف عصابة سرقة سيّارات...

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

مؤتمر لـ"لقاء سيدة الجبل" وتجمع "الدستور أولا"... سعيد: مدعوون للالتقاء بموقف وطني واحد متمثل بتطبيق منطق الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

LBCI
أخبار دولية
13:39

إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا

LBCI
رياضة
13:34

العين على منتخب لبنان عشية مواجهته نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إذا خطّطتم لزيارة جبيل للسياحة فإليكم المبلغ الذي ستحتاجون إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

مصانع تلوّث الليطاني… قرارات بالإقفال بانتظار التنفيذ

LBCI
أخبار دولية
13:22

نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير

LBCI
أخبار لبنان
08:20

بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
01:13

وصول لاريجاني إلى مطار بيروت

LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
خبر عاجل
13:08

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
12:27

سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More