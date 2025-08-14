ارتفاع في معدّل تغيير جنسها... هذا ما لاحظه علماء أستراليون لدى بعض الطيور

وثّق علماء أستراليون معدلا مرتفعا بشكل مفاجئ لتغيير الجنس لدى الطيور البرية، وهي ظاهرة يُمكن تفسيرها بزيادة التلوث أو بعوامل بيئية أخرى.



وتوصلّت الدراسة التي أُجريت على 5 أنواع أسترالية شائعة، بينها طيور الكوكابورا والعقعق واللوريكيت، إلى أنّ نحو 6% من الطيور تحمل كروموسومات من جنس واحد، لكنّ أعضاءها التناسلية من جنس آخر.



وأظهرت النتائج أنّ عددا كبيرا من الطيور تغيّر جنسه بعد الولادة بشكل مفاجئ، بحسب باحثين من جامعة "صن شاين كوست" في أستراليا.



وتعلقت غالبية التغيرات الجنسية بطيور إناث من الناحية الجينية، حيث تطورّت لديها غدد تناسلية ذكورية.



ومن المعروف أن التغيرات الجنسية تحدث لدى بعض أنواع الزواحف والأسماك، ولكن يُعتقد أنها نادرة لدى الطيور والثدييات.



وسبق أن وثّق العلماء تغيرات جنسية لدى الضفادع ناجمة عن الملوثات أو ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومع ذلك، لم يتضح بعد سبب التغيرات الجنسية لدى الطيور البرية، بحسب تقرير جامعة "صن شاين كوست".

