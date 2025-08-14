ارتدتها وأُصيبت بحروق من الدرجة الثانية... تجربة غريبة عاشتها شابة والسبب صادم!

أُصيبت امرأة بحروق من الدرجة الثانية بعد أن "ذاب" مشد الخصر الذي اشترته من متجر عبر منصة تيك توك.



وفي التفاصيل، ارتدت مولي ماي واتسون البريطانية، البالغة من العمر 27 عامًا، المشد للمرة الأولى تحت فستان أثناء حضورها إحدى الحفلات، ولكنها شعرت "بحرقة" في أعلى فخذها الأيمن.



وأسرعت مولي ماي إلى الحمام لمعرفة ما حدث، واضطرت إلى تمزيق مشد الخصر، قائلة إن مادة الإيلاستين المطاطية "ذابت" على جلدها.



وذهبت مولي إلى قسم الطوارئ في مستشفى سانت توماس في اليوم التالي، حيث قيل لها إنها قد "تصاب بندبة دائمة".



واضطُرت مولي للعمل من المنزل خلال فترة تعافيها كونها لم تكن قادرة على المشي، ونُصحت بزيارة الطبيب إذا لاحظت أي تغيرات.