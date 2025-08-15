وفاة والدة الملياردير جيف بيزوس... وكلمات مؤثرة عن رحيلها

أعلن الملياردير جيف بيزوس، مؤسّس شركة "أمازون"، في منشور مؤثر على إنستغرام صباح اليوم عن وفاة والدته جاكلين غايس بيزوس، التي رحلت في 14 آب 2025 عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع طويل مع مرض الخَرَف المعروف بـ"خَرَف أجسام ليوي".

وكتب بيزوس: "رحلت اليوم وهي محاطة بالكثيرين ممّن أحبوها — أبناؤها وأحفادها ووالدي. أعلم أنها شعرت بحبّنا في لحظاتها الأخيرة"، في إشارة إلى الأجواء الحافلة بالمودّة التي رافقتها حتى النهاية.

بدورها، علّقت زوجته، لورين سانشيز بيزوس، على المنشور بكلمات مؤثرة: "سنفتقدها كثيرًا... أحبك"، مرفقة تعليقها برمزي قلب وحزن.