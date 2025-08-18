بعد وقوع جريمة قتل مروعة... ولادة قصة حب بطريقة غير متوقعة!

اهتمت أوليفيا فيتالي بتغطية جريمة قتل 4 طلاب ولكنها لم تكن تعلم أن العمل على واحدة من أسوأ الجرائم في أميركا سيقودها للعثور على الحب الحقيقي.



وفي التفاصيل، سافرت صانعة المحتوى الخاص بالجرائم الحقيقية إلى موسكو قبل عامين، قبيل اعتقال طالب الدكتوراه في علم الإجرام، برايان كوهبرغر، الذي أُدين الشهر الماضي.



وأقرّ كوهبرغر بذنبه في قتل كايلي غونسالفيس وماديسون موغن وزانا كيرنودل وإيثان تشابين وعُثر على الضحايا مُقتولين طعنًا بوحشية في منزل مُستأجر بالقرب من الحرم الجامعي في موسكو عام 2022.



وكانت فيتالي تهتم بتغطية القضية لجمهورها المُتزايد على الإنترنت عندما وصلتها رسالة عبر البريد الإلكتروني غير متوقعة.



وكانت الرسالة من والد كايلي، ستيف غونسالفيس، الذي دعاها لإجراء مقابلة مع العائلة.



وكان اللقاء الأول بشقيق الضحية في أواخر عام ٢٠٢٣، عندما عادت أوليفيا إلى أيداهو لتصوير هدم منزل طريق كينغ حيث وقعت جرائم القتل.



وبعد مرورها بكوير دالين، التقت أوليفيا بستيف لتناول الغداء وانضم إليهما ستيفن، وبدأت شرارة الحب عام 2024، عندما أبدى الأخير إعجابه بإحدى صور أوليفيا على منصة إنستغرام، فقامت بمراسلته.



وتطورت الأمور بسرعة إذ يعيشان الآن معًا في أيداهو، ويقضيان وقتهما في زيارة عائلتهما وتجديد منزلهما.