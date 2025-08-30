نجا من الموت بعد إصابته بعدوى خطيرة... عضة كلب غيّرت حياة هذا الرجل رأساً على عقب وهذه قصته!

أصيب رجل من أستراليا بعدوى مهددة للحياة بعد أن عضّه كلبه، مما أدى إلى إصابته بتشوه دائم.

وكان الرجل نائمًا في فراشه عندما استلقى كلبه إلى جانبه، فانقلب وضرب كلبه عن طريق الخطأ، فقام الأخير بعضّه في معصمه.

وتوجه الرجل إلى قسم الطوارئ بعد ثلاثة أيام بعد تورّم ذراعه بشكل ملحوظ.

ودخل الرجل إلى المستشفى بعد انخفاض ضغط دمه بشكل كبير، حيث اكتشف الأطباء أنه يعاني من التهاب اللفافة الناخر، المعروف أيضًا باسم "مرض أكل اللحم"، وهو عدوى بكتيرية حادة تنتشر بسرعة وتدمر الأنسجة السليمة.



وأصيب الرجل أيضاً بالتسمم لأن المرض دمّر أنسجته وتسلل إلى مجرى دمه، وهو رد فعل مبالغ فيه يهدد الحياة.

ونجح الأطباء في إنقاذ ذراعه بعد خضوعه لعملية جراحية، وخضع لاحقاً لأكثر من عشرين عملية جراحية لإزالة الأنسجة الميتة وزرع جلد من أجزاء أخرى من جسمه على ذراعه.

