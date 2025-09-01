طرق باب جاره أثناء تنفيذ مقلب شهير ثم حلّت الكارثة... إليكم ما حصل مع ابن الـ11 عاماً!

توفي طفل صغير من تكساس بعد أن أطلق جاره النار عليه بسبب مقلب طرق الباب.

وكان الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، يلعب لعبة "دينغ دونغ ديتش" مع أصدقائه يوم السبت الماضي عندما وقع الحادث.

وتتضمن اللعبة طرق باب أحد الأشخاص ثم الاختفاء قبل أن يفتحه.

وخلال مقلب الأطفال، خرج أحد الجيران من منزله وبدأ بإطلاق النار على الأطفال أثناء فرارهم.

وأصيب الطفل في ظهره، ونُقل إلى مستشفى محلي مصابًا بطلقات نارية عدّة، حيث أُعلن عن وفاته.

وتمكّنت الشرطة من اعتقال الشخص الذي زُعم أنه أطلق النار بعد استخدام مكبّر صوت وحثّه على الخروج من المنزل رافعًا يديه.

وأوضحت السلطات أنها لم تلقِ القبض على مطلق النار، وأنه تم استجوابه فقط من قبل محققي جرائم القتل.

المصدر