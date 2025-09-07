الأخبار
LBCI
LBCI

الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا

منوعات
2025-09-07 | 12:31
مشاهدات عالية
الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا
2min
الأمير هاري: أريد أن أري أطفالي المكان الذي نشأت فيه في بريطانيا

كشف أحد أصدقاء الأمير هاري أن دوق ساسكس يرغب في إعادة أطفاله إلى المملكة المتحدة ليريهم المكان الذي ترعرع فيه.

ويستعد الأمير، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي انتقل للإقامة في الولايات المتحدة قبل خمس سنوات، للعودة إلى وطنه الأسبوع المقبل في زيارة نادرة تستمر أربعة أيام، تتخللها سلسلة من الفعاليات الخيرية.

وكانت آخر زيارة له إلى بريطانيا في نيسان الماضي لحضور جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن التعديلات على ترتيباته الأمنية، أما زيارته المقبلة فستكون الأطول منذ حضوره جنازة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.

ومن المتوقع أن يصل هاري إلى بريطانيا في وقت يقضي فيه والده، الملك تشارلز، فترة إقامته في بالمورال باسكتلندا.

أما ميغان ماركل، زوجته، فلم تطأ قدماها المملكة المتحدة منذ أيلول 2022، فيما لم يزر طفلاهما، الأمير آرتشي (6 سنوات) والأميرة ليليبت (4 سنوات)، بريطانيا منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة في حزيران من العام نفسه.

وفي تصريحات سابقة له في أيار الماضي، قال الأمير هاري إنه يفتقد وطنه، لكنه لا يتصور أن يعود مع عائلته في الوقت الحالي، مضيفًا: "لا أرى عالمًا يمكنني فيه أن أحضر زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة. الأشياء التي سيفوتونها كثيرة... وأنا أفتقد بريطانيا."

