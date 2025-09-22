الأخبار
"عُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة"... بعد 27 سنة على ارتكاب جريمته إليكم مصير هذا الرجل
منوعات
2025-09-22 | 06:17
"عُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة"... بعد 27 سنة على ارتكاب جريمته إليكم مصير هذا الرجل
تبدأ الإثنين محاكمة رجل متهم بقتل تلميذة في شمال فرنسا قبل حوالى ثلاثة عقود، في واحدة من أقدم القضايا الباردة التي وصلت إلى المحكمة في السنوات الأخيرة.
وظلت جريمة ناديج دينوا (17 عاما) التي وقعت عام 1994 في منطقة إين، من دون حل لسنوات حتى أدت أدلّة الحمض النووي في العام 2021 إلى توقيف باسكال لافولي البالغ الآن 58 عاما.
ويواجه لافولي عقوبة سجن تصل إلى 30 عاما في حال إدانته من قبل المحكمة الجنائية في مدينة لاون. ومن المتوقع صدور الحكم الأربعاء.
وقال أرنو مييل محامي والدة الضحية لوكالة فرانس برس "إنها معجزة أن نصل إلى هذا الحد".
في أواخر أيار، عُثر على جثة دينوا مطعونة تحت بعض الأشجار على جانب الطريق المؤدي إلى مدرستها الثانوية في بلدة شاتو تييري.
وعُثر قرب حقيبتها المدرسية على حبل نايلون ووردة قُطفت حديثا. ولم يكشف تشريح الجثة عن أي علامات على اعتداء جنسي.
وبحث المحققون في العديد من الخيوط، من بينها صديقها والقاتل المتسلسل ميشيل فورنيريه لكنهم لم يعثروا على أي دليل ملموس.
وتم اكتشاف أدلة وراثية على ملابس دينوا، ولكن القواعد بيانات الحمض النووي للمشتبه بهم والأشخاص المدانين في قضايا أخرى فشلت في العثور على تطابق قاطع حتى العام 2021.
