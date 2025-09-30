لبنان بين أبطأ الدول عالميًا في سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول... والخليج بين الأفضل!

حلّ لبنان في المرتبة 85 من أصل 103 دولة ضمن التصنيف العالمي الذي أصدره موقعSpeedtest لأداء الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، ما يضعه في خانة الدول ذات السرعات الضعيفة في خدمات الاتصال، وذلك بحسب ما نشرت صفحة "Political Pen".

ويُعزى هذا التراجع إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، إضافة إلى غياب الاستثمارات اللازمة لتحديث شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية، ما جعل المستخدم اللبناني يعاني من بطء واضح في خدمة الإنترنت مقارنةً بالدول الأخرى.

وتضمنت لائحة الدول ذات أسوأ سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة البلدان التالية: نيجيريا، لبنان، لاوس، إل سلفادور، الجزائر، إكوادور، روسيا، بنغلادش، كولمبيا والبيرو.

أما البلدان الّتي نالت "أفضل سرعات الإنترنت على الهواتف المحمولة" فهي الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، البرازيل، كوريا الجنوبية، البحرين، بلغاريا، المملكة العربية السعودية، بروناي والدنمارك.