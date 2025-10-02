اختيرت الطفلة أرياتارا شاكيا، البالغة من العمر عامين، لتكون "الكوماري" الجديدة أو "الإلهة العذراء" في نيبال، وذلك خلال احتفال أقيم في العاصمة كاتماندو يوم الثلاثاء 30 أيلول، بالتزامن مع اليوم الثامن من مهرجان داشاين الهندوسي.

وقد نُقلت الطفلة على أكتاف والدها وأفراد عائلتها من منزلهم الصغير إلى معبد كوماري غار، الذي سيصبح مقر إقامتها لعدة سنوات مقبلة. واستُقبلت أرياتارا بالاحتفالات والهتافات فيما كانت تُحمل في شوارع المدينة، وسط أجواء دينية وشعبية مميزة.

وتوافد الأصدقاء والمصلّون للاقتراب منها، حيث وضعوا جباههم على قدميها في إشارة تقليدية للاحترام والتبجيل ضمن الطقوس الهندوسية، وقدموا لها المال والزهور كقرابين رمزية.