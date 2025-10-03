الأخبار
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
منوعات
2025-10-03 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"شخصية مليئة بالطاقة والحماس"... وفاة مفاجئة لنجمة تيك توك أجنبية شهيرة عن عمر 21 عاماً
عُثر على جثة نجمة تيك توك ومقدمة البرامج التلفزيونية الهندوراسية جينيفر نيكول ريفاس بلا حياة في منزلها بالعاصمة تيغوسيغالبا، وفق ما ذكرت مجلة People.
وأشارت تقارير محلية إلى أن ريفاس، التي كانت تعاني من الصرع وتتناول أدوية لهذا المرض، يُشتبه في وفاتها نتيجة نوبة صرع، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعملت ريفاس، التي حصدت أكثر من 100 ألف متابع على تيك توك، أيضاً كمقدمة برامج في قناة CHTV وكانت تتابع دراستها في مجال الصحافة.
وعقب إعلان وفاتها، أصدرت وسائل إعلام هندوراسية بيانات نعت فيها الراحلة. وجاء في بيان لبرنامج El Showsero TV: "بحزن عميق، ننعى خسارة مشاركتنا العزيزة جينيفر ريفاس من فريق Los del Barrio، شخصية مليئة بالطاقة والحماس تركت أثراً في كل لحظة."
كما انهالت التعليقات على حساباتها في مواقع التواصل، كتب أحدهم: "ارقدي بسلام يا صديقتي"، فيما علق آخر: "ذكريات جميلة تركتها لنا، حلّقي عالياً."
منوعات
مليئة
بالطاقة
والحماس"...
مفاجئة
لنجمة
أجنبية
شهيرة
عاماً
التالي
"لو كان عن أي ديانة أخرى لتم إيقافه فوراً "... انتقادات لاذعة تطال فيلم نيكولاس كيج عن يسوع المسيح (فيديو)
طفلة في الثانية من عمرها تُختار كـ"إلهة حية" جديدة (فيديو)
السابق
