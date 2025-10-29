الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات
منوعات
2025-10-29 | 11:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات
اضطر ثنائي من اسكتلندا إلى مغادرة طائرة تابعة لشركة KLM، بعد أن رفض طاقم الطائرة التوقف عن تقديم حلويات تحتوي على اللوز، رغم إبلاغهما الشركة مسبقاً بمعاناتهما من حساسية مميتة تجاه المكسرات.
وكانت بريتوريا دريفر (22 عاماً) ورونان كيلي (25 عاماً) في طريقهما إلى أمستردام يوم 25 تشرين الأول للاحتفال بخطبتهما وبعيد ميلاد كيلي، إلا أن الرحلة تحولت إلى مأساة بعدما تبيّن لهما أن الشركة ستقدم للركاب كيك الموز المغطى باللوز ضمن الوجبات المجانية.
وذكرت دريفر أنها قامت بتعبئة نموذج الحساسية على موقع الشركة ووصلت إلى مطار إدنبرة قبل الرحلة بساعات لإبلاغ الموظفين، مؤكدة أنها تعاني من حساسية شديدة عبر الهواء قد تتسبب في صدمة تحسسية خلال دقيقتين فقط.
وبحسب رواية الزوجين، رفض الطاقم إصدار إعلان للركاب أو تغيير الوجبات، وأُبلغا بأنهما أمام خيارين: مغادرة الطائرة أو تحمّل المخاطر، مع الإشارة إلى توفر أجهزة EpiPen على متن الرحلة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقال كيلي: "شعرنا بأن حياتنا لا تساوي شيئاً أمام خدمة تقديم طعام للركاب. لم أشعر في حياتي بمثل هذا التمييز."
واضطر الزوجان إلى مغادرة الطائرة وإلغاء إجازتهما التي كلّفتهما نحو 700 جنيه إسترليني، وسط شعور بالإهانة والخذلان، وفق قولهما.
وفي تعليق لها، قالت شركة KLM: "نتفهم خطورة حساسية المكسرات ونبذل ما بوسعنا لدعم المسافرين الذين يعانون منها، لكن لا يمكننا السيطرة على ما قد يحضره الركاب من طعام أو ضمان بيئة خالية تماماً من المكسرات."
وأكدت الشركة أنها تأسف لأن الراكبين شعرا بأنهما مضطران لمغادرة الطائرة، بينما يسعى الثنائي للحصول على تعويض مالي بعد إلغاء رحلتهما.
منوعات
تغادرا
تخاطرا
بحياتكما"…
ثنائي
يُجبر
طائرة
المكسرات
التالي
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-09
ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة
أخبار دولية
2025-10-09
ترامب يؤكد بأن "أحدا لن يجبر على مغادرة" غزة
0
آخر الأخبار
2025-09-16
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء
آخر الأخبار
2025-09-16
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء
0
صحة وتغذية
2025-10-01
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-10-01
صلة بين تناول المكسرات وخسارة الوزن... إليكم هذه الدراسة!
0
أخبار لبنان
2025-10-08
معلومات للـLBCI: ترك "التيكتوكر" الملقب "رسمي" رهن التحقيق
أخبار لبنان
2025-10-08
معلومات للـLBCI: ترك "التيكتوكر" الملقب "رسمي" رهن التحقيق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
رياضة
12:08
قطعة نقدية تذكارية في الأرجنتين للاحتفاء بكأس العالم 2026 ومارادونا
0
منوعات
12:01
"ظننتُ أنني أفقد عقلي"... الأطباء اشتبهوا بتعاطيه المخدرات ثم أصيبوا بصدمة: "عثروا عليها حيّة داخل أذني!"
منوعات
12:01
"ظننتُ أنني أفقد عقلي"... الأطباء اشتبهوا بتعاطيه المخدرات ثم أصيبوا بصدمة: "عثروا عليها حيّة داخل أذني!"
0
منوعات
11:26
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
منوعات
11:26
"كانت بحالة هستيرية ومغطاة بالدماء"... أنقذ حفيدته من مربيتها ثم وقعت الفاجعة: هكذا رحل "الجد البطل"
0
علوم وتكنولوجيا
11:02
إعدادها تطلب أكثر من 40 ألف ساعة عمل... الكشف عن صورة مذهلة لـ "درب التبانة" بتفاصيل غير مسبوقة
علوم وتكنولوجيا
11:02
إعدادها تطلب أكثر من 40 ألف ساعة عمل... الكشف عن صورة مذهلة لـ "درب التبانة" بتفاصيل غير مسبوقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-10-28
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
منوعات
2025-10-28
"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم
0
آخر الأخبار
15:58
الصدي لـ #حوار_المرحلة: اجتماعاتنا أوصلت إلى نص مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب وسيكون هناك قانون واحد مع صيغة تقنية للمعالجة وهناك لجنة تعمل على تعديل هذا القانون وعلى الانتخابات أن تُقام في وقتها إذ إننا نضغت للحفاظ على حقوق المغتربين
آخر الأخبار
15:58
الصدي لـ #حوار_المرحلة: اجتماعاتنا أوصلت إلى نص مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب وسيكون هناك قانون واحد مع صيغة تقنية للمعالجة وهناك لجنة تعمل على تعديل هذا القانون وعلى الانتخابات أن تُقام في وقتها إذ إننا نضغت للحفاظ على حقوق المغتربين
0
آخر الأخبار
16:50
الصدي لـ #حوار_المرحلة: هناك 4 سدود كل منها يعاني من مشاكل وهي تسببت بخسائر مادية كبيرة فلا علاقة للكيدية السياسية بعدم استخدام هذه السدود وحصلت على موافقة مبدئية من جهة مانحة لمعالجة سد بلعا وبقعاتا وكيف تصبح صالحة للاستخدام
آخر الأخبار
16:50
الصدي لـ #حوار_المرحلة: هناك 4 سدود كل منها يعاني من مشاكل وهي تسببت بخسائر مادية كبيرة فلا علاقة للكيدية السياسية بعدم استخدام هذه السدود وحصلت على موافقة مبدئية من جهة مانحة لمعالجة سد بلعا وبقعاتا وكيف تصبح صالحة للاستخدام
0
آخر الأخبار
16:51
الصدي لـ #حوار_المرحلة: بالقانون وزارة الطاقة والهيئة الناظمة ليسا لهما علاقة بالسماح للحصول على طاقة شمسية ولا ضرائب عليها ولكن يجب التوجه الى البلديات ووزارة الداخلية للحصول على موافقات
آخر الأخبار
16:51
الصدي لـ #حوار_المرحلة: بالقانون وزارة الطاقة والهيئة الناظمة ليسا لهما علاقة بالسماح للحصول على طاقة شمسية ولا ضرائب عليها ولكن يجب التوجه الى البلديات ووزارة الداخلية للحصول على موافقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
0
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
2
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
3
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
4
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
5
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
6
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More