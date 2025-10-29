الأخبار
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات

منوعات
2025-10-29 | 11:48
مشاهدات عالية
"إما أن تغادرا أو تخاطرا بحياتكما"… ثنائي يُجبر على ترك طائرة بسبب المكسرات

اضطر ثنائي من اسكتلندا إلى مغادرة طائرة تابعة لشركة KLM، بعد أن رفض طاقم الطائرة التوقف عن تقديم حلويات تحتوي على اللوز، رغم إبلاغهما الشركة مسبقاً بمعاناتهما من حساسية مميتة تجاه المكسرات.

وكانت بريتوريا دريفر (22 عاماً) ورونان كيلي (25 عاماً) في طريقهما إلى أمستردام يوم 25 تشرين الأول للاحتفال بخطبتهما وبعيد ميلاد كيلي، إلا أن الرحلة تحولت إلى مأساة بعدما تبيّن لهما أن الشركة ستقدم للركاب كيك الموز المغطى باللوز ضمن الوجبات المجانية.

وذكرت دريفر أنها قامت بتعبئة نموذج الحساسية على موقع الشركة ووصلت إلى مطار إدنبرة قبل الرحلة بساعات لإبلاغ الموظفين، مؤكدة أنها تعاني من حساسية شديدة عبر الهواء قد تتسبب في صدمة تحسسية خلال دقيقتين فقط.

وبحسب رواية الزوجين، رفض الطاقم إصدار إعلان للركاب أو تغيير الوجبات، وأُبلغا بأنهما أمام خيارين: مغادرة الطائرة أو تحمّل المخاطر، مع الإشارة إلى توفر أجهزة EpiPen على متن الرحلة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال كيلي: "شعرنا بأن حياتنا لا تساوي شيئاً أمام خدمة تقديم طعام للركاب. لم أشعر في حياتي بمثل هذا التمييز."

واضطر الزوجان إلى مغادرة الطائرة وإلغاء إجازتهما التي كلّفتهما نحو 700 جنيه إسترليني، وسط شعور بالإهانة والخذلان، وفق قولهما.

وفي تعليق لها، قالت شركة KLM: "نتفهم خطورة حساسية المكسرات ونبذل ما بوسعنا لدعم المسافرين الذين يعانون منها، لكن لا يمكننا السيطرة على ما قد يحضره الركاب من طعام أو ضمان بيئة خالية تماماً من المكسرات."

وأكدت الشركة أنها تأسف لأن الراكبين شعرا بأنهما مضطران لمغادرة الطائرة، بينما يسعى الثنائي للحصول على تعويض مالي بعد إلغاء رحلتهما.

